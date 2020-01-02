شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تواجد وزيرا التنمية المحلية والآثار والسياحة ومحافظ القاهرة في المطرية؟ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الخميس، أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء ومحكي البئر بمنطقة المطرية بالقاهرة والتي تعد أحد نقاط مسار العائلة المقدسة بمصر، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

واستمع الوزيران لشرح من المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة حول أعمال الصرف الصحي بالمنطقة ونقل المرافق التي تتم حالياً، حيث أكد نائب المحافظ أن الشركة المنفذة لتلك الأعمال سوف تنتهي منها خلال شهر فبراير القادم.

ووجه شعراوي بضرورة المتابعة المستمرة مع الشركة لسرعة تنفيذ أعمال الصرف الصحي وعدم حدوث أي تأخير نظراً لأهمية هذا المشروع القومي المهم لمصر.

وحرص العناني وشعراوى على زيارة شجرة مريم، واستمعا إلى شرح مفصل من الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية عن مراحل أعمال مشروع تطوير منطقة شجرة مريم والتي بدأتها وزارة السياحة والاثار.

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وقال الدكتور جمال مصطفى إن المشروع يتضمن ترميم الشجرة وعمل أسوار حديثة حول المنطقة واستكمال كل أعمال تشغيل شلالات المياه بالكامل والموجودة عند فوهة البئر المجاور للشجرة كمنظر جمالى للمنطقة، وأعمال خدمات رفع المياه، بالإضافة إلى تجهيز منطقة «الكافتريات»، وتطوير نظم الإضاءة والتأمين بالمنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الحديقة العامة، وتجهيز مركز للزوار وإقامة قاعتي عرض دائم بالمنطقة لتعريف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة المقدسة في مصر وتاريخ شجرة مريم من خلال عرض أفلام تسجيلية ووثائقية، وبذلك يكون الموقع جاهزا تمامًا لاستقبال الزائرين وتعتبر منطقة شجرة مريم واحدة من أهم المناطق الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة.

وطالب وزير التنمية المحلية مسئولي المحافظة بسرعة الانتهاء من طلاء وتجميل العقارات المجاورة لمنطقة شجرة مريم، لتليق بصورة مصر خاصة حيث أن هذه النقطة من نقاط مسار العائلة المقدسة المهمة بالقاهرة والتي ستشهد إقبال عدد كبير من السياح والزائرين لها، كما شدد الوزير شعراوي على أهمية إزالة اَي إشغالات أو مخالفات في المنطقة .

كما أكد اللواء شعراوي والدكتور خالد العناني على أهمية عنصر الوقت في الانتهاء من كافة أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالشجرة عقب انتهاء الشركة المنفذة لأعمال الصرف الصحي.

كما أشار الوزير محمود شعراوي والدكتور العناني إلى أهمية المشاركة المجتمعية وتعاون أعضاء مجلس النواب للمساعدة في أعمال التطوير الجارية خاصة طلاء العقارات المجاورة لشجرة مريم وزراعة بعض الأشجار بالمنطقة المحيطة.

كما اتفق شعراوي والعناني على القيام بجولات تفقدية لبعض نقاط المسار في المحافظات الثمانية التي يتضمنها خط سير العائلة المقدسة في مصر، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع خلال الشهر الجاري بحضور كافة الجهات المعنية لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بهذا المشروع المهم، الذي يتابعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء باهتمام كبير.

وزيرا التنمية المحلية والسياحة ومحافظ القاهرة يفتقدون تطوير المنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء ومحكي البئر بالمطرية ضمن مسار العائلة المقدسة

وزيرا التنمية المحلية والسياحة ومحافظ القاهرة يفتقدون تطوير المنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء ومحكي البئر بالمطرية ضمن مسار العائلة المقدسة

وزيرا التنمية المحلية والسياحة ومحافظ القاهرة يفتقدون تطوير المنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء ومحكي البئر بالمطرية ضمن مسار العائلة المقدسة

وزيرا التنمية المحلية والسياحة ومحافظ القاهرة يفتقدون تطوير المنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء ومحكي البئر بالمطرية ضمن مسار العائلة المقدسة

وزيرا التنمية المحلية والسياحة ومحافظ القاهرة يفتقدون تطوير المنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء ومحكي البئر بالمطرية ضمن مسار العائلة المقدسة

وزيرا التنمية المحلية والسياحة ومحافظ القاهرة يفتقدون تطوير المنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء ومحكي البئر بالمطرية ضمن مسار العائلة المقدسة

وزيرا التنمية المحلية والسياحة ومحافظ القاهرة يفتقدون تطوير المنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء ومحكي البئر بالمطرية ضمن مسار العائلة المقدسة

وزيرا التنمية المحلية والسياحة ومحافظ القاهرة يفتقدون تطوير المنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء ومحكي البئر بالمطرية ضمن مسار العائلة المقدسة