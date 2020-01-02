شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا موسعًا مع المكلفات بأداء الخدمة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، بالمكلفات بأداء الخدمة العامة، في لقاء موسع للتوعية بمختلف القضايا التي تشهدها الفترة الحالية، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ودكتورة سوسن حبيش مدير مديرية التضامن الاجتماعى.

وعبر «الغضبان» عن بالغ حزنه وتعازيه لشهداء حادث أتوبيس الاستثمار، مؤكدا أن هؤلاء الشباب هم نموذج للاجتهاد والسعى والذين حرصوا على الخروج من بيوتهم فجرا سعيا لأرزاقهم، داعيا الله أن يتقبلهم من الشهداء، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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وتطرق المحافظ للحديث عن أهمية مواجهة حروب الجيل الرابع، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد نوعا آخر من الحروب، وهى محاولة احتلال العقول وتخريبها، في محاولة لقوى الشر لطمث معالم النجاح والإنجازات التي تشهدها المحافظة حاليا، والتى تعتبر من أولى المحافظات التي شهدت مشروعات قومية وحضارية عملاقة وأصبحت بداية لانطلاق التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها في مختلف الاتجاهات.

وأكد أهمية الوعى المجتمعى لدى الشباب بمختلف الملفات والقضايا، والاعتماد على المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وأيضا الاجتهاد في العمل والدراسة وخدمة المجتمع بما يحقق الاستفادة الكلية، لافتا إلى أهمية الدور الفعال للشباب ومكلفات الخدمة العامة لمساعدة أوطانهم والارتقاء به في مختلف المجالات، ومواصلة النجاح الذي تشهده محافظة بورسعيد في الوقت الحالي، ومن أجل تحقيق الاستقرار المجتمعى الذي يكفل حياة كريمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، استمع اللواء عادل الغضبان لتساؤلات عدد من مكلفات الخدمة العامة بالمحافظة لتوضيح بعض الموضوعات والملفات، حيث وجه مدير مديرية التضامن الاجتماعى بتكليف ٥٠ من مكلفى الخدمة العامة للعمل بالديوان العام والأحياء، وذلك في إطار الاهتمام بتفعيل دور الشباب الإيجابى في خدمة المجتمع.