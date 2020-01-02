شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مهرجان لتسوق الذهب ومفاوضات مع البنوك من أجل التقسيط (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف إيهاب واصف، نائب رئيس الشعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، عن تفاصيل أول مهرجان لتسوق الذهب يقام في مصر، والمقرر عقده في الفترة ما بين 5 مارس 2020 وحتى 4 أبريل من نفس العام، بمشاركة نحو 500 محل ذهب بجانب عدد من سلاسل التصنيع والمصانع، والتي تتكفل بقيمة الجوائز للمشترين.

وقال «واصف» لـ«المصري اليوم»، الخميس، إن «مهرجان التسوق لن يكون له مقر، وإنما سيقام في كل محل مشارك في المهرجان»، مشيرا إلى أن «الشعبة لن تفرض على أي محل قيمة التخفيض الذي يقره في إطار مشاركته في المهرجان، أو تحدد له هامش الربح، وإنما سيترك كل محل وفق أسلوبه».

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وأوضح أن «التعامل في الذهب، شهد انخفاضا ملحوظا في المبيعات خلال الربع الأخير من عام 2019، بسبب عوامل متعددة، جاء على رأسها الأعباء المادية على الأسر»، مؤكدًا أن «المحال قد تشارك لإحداث حالة من الرواج في سوق الذهب خلال المرحة القادمة».

وأضاف «واصف» أن «الشعبة تلقت نحو 280 طلب من المحال للمشاركة في المهرجان من القاهرة الكبرى والمحافظات»، مشيرًا إلى أن «كل فاتورة شراء للعملاء ستتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، سيحصل صاحبها على كوبون وسيسجل بياناته على الإنترنت للمشاركة في قرعة علنية، ستقام يوم 9 أبريل، لربح الجوائز»، مشيرًا إلى أن «المحال والمصانع أعلنت بالفعل للشعبة على قيمة الجوائز المقترحة لتقديمها، كنوع من تحفيز للشراء والاستثمار في الذهب، وتم مراعاة توقيت المهرجات لانعقاده قبل شهر رمضان وعيد القيامة ويتخلله عيد الأم».

وكشف «واصف» عن مفاوضات تجرى مع عدد من البنوك لتقسيط الذهب للعملاء، قائلًا: «نسعى لإيجاد صيغة مرضية للتجار والعملاء على حد سواء».

وعن الأسعار، قال «واصف» إن «هناك ارتفاع طفيف في تعاملات الخميس، ووصل عيار 21 إلى 679 بزيادة نحو نصف جنيه للجرام عن أمس الأول».