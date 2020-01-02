شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم تأخير مصالح المواطنين.. الاستعانة بـ«ونش» لنقل دفاتر السجل التجاري بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يجد مسؤولو مكتب السجل التجاري، الكائن بمبني الغرفة التجارية بمدينة الغردقة، طريقة لنقل السجلات والدفاتر والملفات الخاصة بالمتعاملين مع المكتب من التجار والشركات، وذلك من الدور الرابع مقر المكتب القديم إلى الدور الأرضي مقر المكتب الجديد، إلا الاستعانة بأحد الأوناش والعمال لتنزيل هذه الدفاتر والسجلات وذلك لتعطل الاسانسير وكثرة المستندات.

وقال مسؤولو مكتب السجل التجاري إنه صدر قرارا بنقل مقر المكتب من الدور الرابع إلى الأرضي، ولعدم وجود عمالة تستطيع نقل الملفات والسجلات تم الاستعانة بأحد الأوناش وعدد من العمالة وذلك للتسريع بعملية النقل وعدم تأخير مصالح المواطنين المتعاملين مع المكتب، وأن الاستعانة بالونش تمت لسرعة إنجاز عملية النقل.

الاستعانة بونش لنقل ملفات ودفاتر السجل التجاري بالغردقة

الاستعانة بونش لنقل ملفات ودفاتر السجل التجاري بالغردقة

الاستعانة بونش لنقل ملفات ودفاتر السجل التجاري بالغردقة

الاستعانة بونش لنقل ملفات ودفاتر السجل التجاري بالغردقة

الاستعانة بونش لنقل ملفات ودفاتر السجل التجاري بالغردقة