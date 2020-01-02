«التعليم» تعلن ضوابط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتيب الإلكتروني الخاص بضوابط وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من، الأحد 7 يونيو 2020، والدور الثاني اعتبارًا من، السبت 15 أغسطس 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه من المقرر أن يبدأ الطلاب المنتظمون في تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 إلكترونيًا اعتبارًا من السبت 4 يناير 2020.

وشدّدت وزارة التربية والتعليم على أنه من المقرر أن يقوم الطلاب بكتابة الاستمارات الورقية اعتبارًا من الأحد 2 فبراير 2020، ولا يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه على المديريات والإدارات التعليمية تزويد مدارس التعليم الثانوي العام باستمارات التقدم طبعة 2019 /2020 بعد استلامها من الإدارة المركزية لشئون الكتب بالوزارة في موعد أقصاه 30 يناير 2020 وتحديد أماكن خاصة لتوزيعها والإعلان عنها لتيسير الحصول عليها لطلاب المنازل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الاستمارة المدونة بخط الطالب لابد أن يكون موضحًا بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها.

وقالت الوزارة، إن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019/2020، المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.

ومن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2019 أيضًا، الطلاب الراسبون في عام 2019 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة، حيث يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيا رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

كما يسمح بدخول امتحانات الثانوية العامة 2019، للطلاب الناجحين بالصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2012 /2013 (بداية تطبيق نظام السنتين في الثانوية العامة)، وما بعده داخل مصر أو من دول عربية تم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا، فعليهم التقدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

وبالنسبة للطلاب المتقدمين على نظام المنازل عليهم أن يتقدموا باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، ويتم بحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان.

أما الطلاب الذين قاموا بتحرير استمارة تقدم لامتحان الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد بدون عذر مقبول، لا يحتسب لهم هذا العام ضمن مرات التقدم المسموح بها قانونًا، ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم.

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وفي حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة (إسقاط القيد)، بعد ثبوت العذر القهري وفقا لأحكام القرار الوزاري 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة وسيعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائمًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يسمح لطالب الثانوية العامة الذي لم يحقق حضور 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية بعد خصم أيام الغياب بدخول امتحانات الثانوية العامة كطالب منتظم، وعليه التقدم لأداء الامتحان كطالب منازل خلال ذات العام.

وقالت الوزارة: يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسما قدره 100 جنيه مصري مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 2 جنيه مصري رسمًا إضافيًا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للطلاب الذين سيدخلون الامتحانات للمرة الثالثة أو الرابعة، فيسدد الطالب في هذه الحالة 100 جنيه مقابل الخامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 202 جنيه مصري رسمًا إضافيًا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة والرابعة.

وأكدت الوزارة أنه يجب على الطلاب شراء 2 طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية، فئة الطابع الواحد جنيه واحد مصري فقط، وفي حالة استتخراج رقم جلوس بدل فاقد أو تالف يتم تحصيل مبلغ 50 جنيها مصريا، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري 356 لسنة 2018 بشأن تسديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب.

وتقوم المدارس بتحصيل الرسوم من الطلاب المنتظمين، كما تقوم كل مدرسة بتوريد إجمالي قيمة الرسوم بإيصال توريد باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وبالنسبة للضوابط الخاصة بدخول امتحانات الثانوية العامة 2020، بالنسبة للطلاب نزلاء السجون العمومية والمؤسسات العقابية، قالت الوزارة: «يسمح للطلاب نزلاء السجون العمومية (رجال وسيدات) والمؤسسات العقابية، بالتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة بعد اتباع عدة خطوات».

تتمثل في تحرير استمارة للتقدم للامتحان بمعرفة ولي أمر الطالب، وتسلم الاستمارة للجنة النظام والمراقبة المختصة بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب، ويقوم ولي الأمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالإدارة العامة للتعليم والإرشاد الديني.

أما بشأن الطلاب المحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن، فأوضحت الوزارة أنه لا يسمح بعقد لجان خاصة لامتحان الثانوية العامة بمقرات أقسام ومراكز الشرطة أو مديريات الأمن.

وشددت على ضرورة الحصول على موافقة المحامي العام بالسماح للطالب بأداء الامتحان، والتقدم لمديرية الأمن التابع لها الطالب بطلب لنقل الطالب لأقرب سجن عمومي على سبيل الأمانة وعودته لمحبسه مرة أخرى بعد أداء الامتحان، وتحرير استمارة تقدم للامتحان بمعرفة ولي أمر الطالب.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسليم الاستمارة للجنة النظام والمراقبة المختصة بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب، ويقوم ولي الأمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالإدارة العامة للتعليم والإرشاد الديني.

وأكدت أنه في حالة عدم وصول الطالب للسن القانونية المسموح بها لدخول السجن العمومي (قاصر)، يتم اتباع نفس الخطوات السابقة ويتم نقل الطالب إلى المؤسسة العقابية بالمرج (بالنسبة لطلاب الوجه البحري) والمؤسسة العقابية بالمنيا بالنسبة لطلاب الوجه القبلي.