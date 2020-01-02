شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الصادرات تتخطى حاجز 5.5 مليون طن لأول مرة خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 5.5 مليون طن خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر الماضي بدلا من 5.2 مليون طن عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة تصل إلى 300 ألف طن خلال عام 2019.

ووفقًا لتقرير رسمي تلقاه، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، واصلت الموالح والبطاطس تفوقها في قائمة الصادرات الزراعية، حيث احتلت الموالح المركز الأول بإجمالي مليون و772 ألفا و281 طنا، فضلا عن 687 ألفا و842 طنا تم تصديرها من البطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وأضاف التقرير أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان، موضحًا أنه تم تصدير 606 آلاف و200 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الرمان المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 120 ألفا و881 طنا، فيما إحتلت صادرات العنب المركز الخامس بإجمالي 113 ألف طن.

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وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من الثوم احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألفا و557 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السابع بإجمالي 36 ألفا و611 طنا، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 31 الفا و223 طنا، بينما حصدت الفاصوليا المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 19 الفا و685 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10الاف و741 طنا، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 8413 طنا، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 6940 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 3080 طنا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، لـ«المصري اليوم»، إن الجهود المبذولة من قبل الحجر الزراعي المصري نجحت في رفع الحظر عن بعض الصادرات الزراعية وتخفيض نسب الفحوصات الإضافية التي تم فرضها من قبل دول الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الزراعية المصرية فضلا عن رفع الحظر عن جميع الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربي واستئناف تصدير البصل المصري إلى السعودية، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات التصدير للحاصلات الزراعية دليل على تطبيق معايير صارمة على الصادرات الزراعية إلى الخارج تعتمد على الشفافية في تطبيق هذه المعايير.

وأضاف «العطار»، أنه بفضل جهود وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي فقد تم رفع محصول الفراولة من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية في موانئ الاتحاد الأوروبي، حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل إلى 10% لمدة جاوزت 7 أعوام، ورفع محصول العنب من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية في موانئ الاتحاد الأوروبي، حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل إلى 20%، والنجاح في رفع الحظر عن 8 مناطق كاملة من مناطق انتاج البطاطس الخالية من الآفات PFA والتي سبق حظرها من قبل الجانب الروسي منذ عام 2015.

وشدد رئيس الحجر الزراعي على أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تم من تعديل في تشريعات الاتحاد الأوراسي، وذلك تيسيرًا لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى دول الاتحاد الاوراسي، فضلا عن إنه تم اتخاذ اللازم مع سلطات الحجر الزراعي بدولة إندونيسيا، حيث تم تجديد اعتماد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات لثلاث سنوات ابتداء من مايو 2019 لدى الجانب الإندونيسي.