شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتعيين جمال نجم ورامي أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 677 لسنة 2019 بتعيين جمال محمد عبد العزيز نجم، ورامي أحمد عادل أبو النجا، نائبين لمحافظ البنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27-11-2019. نشر القرار في الجريدة الرسمية، بناء علي ترشيح محافظ البنك المركزى. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 676 لسنة 2019 بتجديد تعيين كل من محمد شعبان عبد الفتاح مرعي و محمد عبد العزيز محمد براية، نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام.

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