شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الانتهاء من عمليات إصلاح خط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع البترول، إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الميكانيكية والإصلاحات الخاصة بخط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل، لافتة إلى أنه حاليا جارى تجهيزه للتشغيل، وفي انتظار الاختبارات النهائية وتجهيزات ما قبل التشغيل .
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " أنه تم الانتهاء من عملية تحويل اتجاه عملية تدفيع الغاز لتكون من جانب إسرائيل باتجاه مصر، لاستقبال الغاز الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره عبر محطة الإسالة.
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