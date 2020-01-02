شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالتجديد لنائبي رئيس "اقتصادية قناة السويس" لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 676 لسنة 2019 بتجديد تعيين كل من محمد شعبان عبد الفتاح مرعي و محمد عبد العزيز محمد براية، نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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