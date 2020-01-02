شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسى المكلف يعلن أسماء الحكومة الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن تركيبة الحكومة الجديدة التي أرسلت للبرلمان لمنحها الثقة حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم، وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد قد وجه رسالة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.

وقالت الرئاسة التونسية: "عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 2 يناير 2020، رسالة موجهة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلم القائمة التي عرضها عليه السيد الحبيب الجملي المكلف بتكوين الحكومة".

وفيما يلى تشكيلة الحكومة الجديدة فى تونس:

وزارات السيادة

وزير الدفاع: عماد الدرويش

وزير الداخلية: سفيان السليطى

وزير الخارجية: خالد السهيلى

باقي الوزارات

وزير العدل: الهادي القديرى

وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ

وزير المالية: عبد الرحمن الخشتالى

وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولى: فاضل عبد الكافى

وزير الصناعة والطاقة والمناجم: منجى مرزوق

وزير التجارة: بشير الزعفورى

وزير الشؤون المحلية والبيئة: نورالدين السالمى

وزير التربية: كمال الحجام

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وزير التعليم العالي والبحث العلمى: سليم شورى

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى: حسن الشورابى

وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية: روضة الجباري العربى

وزير الصحة: مصطفى الفرجانى

وزير الشؤون الاجتماعية: السيّد بلال

وزير التكوين المهني والتشغيل: الحسين دبش

وزير السياحة: روني الطرابلسى

وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمى: سامى السماوى

وزير النقل: جمال قمرة

وزير أملاك الدولة: عبد الطيف الميساوى

وزير الشؤون الثقافية: فتحي الهداوى

وزير شؤون الشباب والرياضة: طارق ذياب

وزير المرأة والأسرة والطفولة: نبهة بسرور

وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: شيراز التليلى