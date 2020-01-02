شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الطيران المدني تحصل على شهادة الأيزو 9001/2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت سلطة الطيران المدني المصرية ، اليوم الخميس ، برئاسة الطيار سامح الحفني ، على شهادة الأيزو 9001 المعتمدة من هيئة القياسات العالمية ، وذلك بعد تحقيق كل المواصفات والمقاييس المحددة للحصول علي الشهادة الدولية .

قالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إن الحصول على الشهادة الخاصة بتطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة، يعد مقياسًا للتقييم الفعلى للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة وفقًا للأهداف والخطط المستقبلية التي وضعتها السلطة .

وأشارت المصادر إلى أن فريق المراجعين أشاد بفاعلية السلطة والتطور فى الاداء ، وذلك بفضل مجهودات العاملين ، والتى ظهرت نتائجها خلال عمليه المراجعة ، حضر تسلم الشهادة كلا من خالد عبد المنعم رئيس الإدارة المركزيه للنقل الجوي ونائب رئيس السلطة ، والملاح سامح محمد فوزي رئيس الإدارة المركزية للعمليات الجوية والقائم بأعمال نائب رئيس السلطة لشئون قياسات السلامة الجوية ، والطيار محمد صلاح مدير عام السلامة الجوية .

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يذكر أن مطار شرم الشيخ الدولى حصل العام الماضي على تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية ( ISO 9001_ 2015 ) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة والذى يعد مقياسًا للتقييم الفعلى للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة وفقًا لأهداف وخطط تطوير منظومة المطارات المصرية ،وذلك فى ضوء حرص وزارة الطيران على تطبيق أعلى نظم ومعايير الجودة الشاملة والالتزام بالمبادئ والمقاييس العالمية للجودة في جميع المطارات المصرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية من أجل دعم وزيادة أعداد السائحين خاصة إلى مدن الجذب السياحى بمصر.

وأشاد فريق المراجعين بالشركة الدولية المانحة بفاعلية النظام والتطور في الأداء وتعاون العاملين بالمطار والعمل بروح الفريق الواحد ، والتي ظهرت نتائجها خلال عمليه المراجعة.