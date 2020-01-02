شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: 20 مليون جنيه تكلفة تطوير شارعى البطل أحمد عبد العزيز وشهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة أن معظم الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة تحتاج إلى التطوير الشامل فى ضوء مرور فترات زمنية كبيرة على آخر تطوير لها ومنها شارعى البطل أحمد عبد العزيز وشهاب حيث لم يتم التطوير بهما منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وما تخللها من أعمال حفر لمواجهة الحالات الطارئة للمرافق مما أدى إلى سوء حالتها .

وقالت المحافظة في بيان لها بشأن ما نُشرَ عن رصف شارعى البطل أحمد عبد العزيز وشهاب بالدقى، بعدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى، إنها قامت بالتعاقد مع شركة المقاولون العرب على تطويرهما بتكلفة تُقَدر بنحو 20 مليون جنية تشمل إعادة الرصف وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى للشارعين وأعمدة الإنارة ومن المقرر أن تنتهى من تلك الأعمال خلال الشهر الجارى .

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وأوضحت محافظة الجيزة أن تلك الأعمال تأتى ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والتى من المقرر أن تشهد خلال العام الجارى طفرة كبيرة سواء على مستوى الأحياء والمراكز فى إطار توجهات الدولة فى هذا الشأن وبما يتوائم مع الشكل الحضارى للمحافظة وتلبية رغبات المواطنين بها .

وقالت المحافظة فى بيانها "تعتذر المحافظة لمواطنيها عن أى عقبات نتجت عن تلك الأعمال وتؤكد بأن كافة الأعمال التى تتم محل متابعة من قيادات المحافظة والأجهزة المعنية" .

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أكد أنه تم تخصيص 230 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى وذلك لتطوير منظومة الطرق والمحاور، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتدبير اعتمادات مالية إضافية لاستغلالها للنهوض بمستوى الطرق بعدد من القطاعات التى تم رصد حاجتها للتطوير، خلال اللقاء الدورى مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر البدرشين والعياط والصف وأطفيح.