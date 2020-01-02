شكرا لقرائتكم خبر عن معامل البرج تنفى شائعات بيع الأدوية ومكالمات تقديم العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت معامل البرج بيانا أكدت فيه عدم صحة ما أشيع حول بيع أدوية بالمعامل البرج أو تقديم معامل البرج خدمة مكالمات لبيع الأدوية أو تقديم خصومات.. وجاء نص البيان:

بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا علي صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن نشاط بيع أدوية بمعامل البرج أو تقديم معامل البرج خدمة مكالمات لبيع الأدوية أو تقديم خصومات عليها فإن إدارة معامل البرج تود توضيح الآتي:

1- معامل البرج غير مسئولة عن أي مكالمة أو شخص يدعي انه ضمن شبكة فروع معاملها والإدارة مرحبة بأي تفتيش عليها في اي وقت حيث انه يتم تسجيل جميع مكالماتها مع عملائها ولم يتم الإشارة في أي مكالمة من العاملين بمعامل البرج بخدمة بيع أدويه.

2- معامل البرج لديها العديد من التعاقدات مع شركات رعاية طبية وشركات ادوية لتقديم خصومات علي الخدمات المقدمة من هذة الشركات، وهذا ما تم مع الشركة المذكورة.

3- الرقم المختصر لمعامل البرج هو 19911، والمكالمات التي تم تسريبها من الشركة المذكورة تمت من رقم 15070، وعليه فإنه يقتل مزاعم البعض ان الخدمة مقدمة من معامل البرج .

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4- معامل البرج ليس لديها أي مخازن أو ادوية داخل فروعها، وان وزارة الصحة تقوم بشكل دوري بالتفيش علي معاملنا ولم يتم اثبات وجود اي ادوية داخل فروعنا.

5- معامل البرج هي معامل تحاليل طبية رائدة في مجال الخدمات المعملية وعلي مدار أكثر من 25 عامًا قدمت خدمة فائقة لأكثر من 17 مليون مريض، وقامت بعمل أكثر من 50 مليون تحليل من خلال شبكة فروعها المنتشرة في مصر.

وبناء علي ما تم ذكره، فإن معامل البرج قد قامت بمخاطبة تلك الشركة والتنبيه عليهم بعدم استخدام اسم معامل البرج.

وأخيرًا تؤكد ادارة معامل البرج انها ملتزمة بتقديم كافة خدمات التحاليل الطبية علي اعلي مستويات الجودة والدقة المعهودة، وانها تلتزم جملة وتفصيلا بكافة القوانين والقرارات الوزارية.