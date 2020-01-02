شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توقع عقد تطوير مشروع التحكم الإقليمى بتكلفة مليار و 200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقد مشروع تطوير التحكم الاقليمى للقاهرة الكبرى، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والاتحاد المكون من شركات NARI Group Corporation, Consortium Leader، Egytech Cables (S.A.E) ، Huawei International Co. Ltd ، Huawei Technologies (Egypt Co.,Ltd).

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أن المشروع يهدف إلى مواجهة التوسع الهائل فى الشبكة الكهربائية حيث بلغ إجمالى عدد محطات المحولات حاليا حوالـى (200 محطة) ومراقبة أحمال الشبكة ، وتوزيع الأحمال على الخطوط والكابلات لتحقيق التشغيل الاقتصادى الأمثل والاكتشاف السريع للأعطال والمناطق المتأثرة وسرعة إعادة التيار للمشتركين وتقليل فترة لانقطاعات، وسهولة عمل المناورات ونقل الأحمال لإمكانية تنفيذ برامج الصيانة الدورية والطارئة بالمحطات، هذا بالإضافة إلى تطوير التحكمات الإقليمية لشبكة نقل الطاقة الكهربائية على الجهود المختلفة لمواكبة جهود الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات.

وأضاف شاكر أن تكلفة المشروع تبلغ حوالى 1,2 مليار جنيه مصرى، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 20 شهراً وقد شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من التنفيذ قبل الموعد المحدد بجودة وكفاءة عالية، ويساهم المشروع فى تشغيل حوالى 1000 عامل مصرى أثناء فترة الإنشاء بالإضافة إلى احتكاكهم بالخبرات الأجنبية.

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وأكد شاكر أن تحديث مركز التحكم القائم يتم بمنهجية علمية مشيراً إلى أن القدرة الاسمية لمحطات محولات الجهد العالي بلغت (19872م.ف.أ) وكذلك بلغ حمل شبكة جمهورية مصر العربية خلال صيف 2019 حوالى (32000م.وات) وأحمال منطقة كهرباء القاهرة (10500م.وات) بنسبة 32% تقريباً.

وجهة الإشراف على التحديث تتم بالتعاون مع تحالف مكون من عدد من المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة PGESCO _ Tractabele بهدف الوصول لأفضل التكنولوجيات.

والجدير بالذكر أن مركز التحكم الاقليمى للقاهرة الكبرى قد تم إنشاؤه عام 2000 لمراقبة حوالى 65 محطة محولات، وكذا الأحمال بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية) بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية.

وأكد الوزير على اهتمام القطاع بالتوسع فى التحول الرقمى ضمن اهتمام الدولة فى هذا المجال.