شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف السويس يمنح درجة شماس كامل لثلاثة من خدام الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا بموا أسقف السويس القداس الإلهى أمس بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة الصباح بالسويس وعقب صلاة الصلح رسم ثلاثة من شمامسة الكنيسة ذاتها فى درجة دياكون (شماس كامل) للخدمة بها، وهم: مجدى الديب باسم دياكون ميخائيل، و رومانى صبحي باسم دياكون غبريال، وعاصم فواد باسم دياكون روفائيل.

فيما دخلت الكنائس فى تسابيح مستمرة من العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحًا، طوال شهر كيهك الذى أوشك على الانتهاء، وكيهك هو شهر صوم الميلاد المعروف بقدسيته لدى الأقباط، وهو رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة حيث اتخذت الكنيسة من التقويم القبطى، وسيلة تحدد بها أعيادها ومناسباتها.

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الكنيسة القبطية خصصت شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويسمى كيهك أيضًا بالشهر المريمى، وفيه تقام صلوات تسبحة أربعة وسبعة صلوات تسبحة "سبعة وأربعة"، تقيمها الكنيسة، مساء كل يوم سبت، من العاشرة مساء، وحتى الخامسة صباح الأحد، تنتهي لتبدأ بعدها صلوات القداس، وتستمر التسابيح التى تمجد العذراء طوال الأسبوع إلا أن تسبحة الأحد لها قراءات مميزة عن باقى الأيام.

فى سياق آخر، تواصل الكاتدرائية استعداداتها لعيد الميلاد المجيد حيث ، أكد القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وعضو المجمع المقدس، إن الكنيسة وزعت 2500 دعوة لحضور قداس عيد الميلاد للشخصيات العامة الإسلامية وأعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس وسفراء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى الوزراء والشخصيات العامة والفنانين، كذلك شعب كنائس الأنبا رويس الذين اعتادوا صلاة قداس العيد فى الكاتدرائية.

بينما كشف مصدر كنسى رفض الإفصاح عن اسمه، عن احتمالية تبكير موعد قداس العيد الذى يعقد فى التاسعة مساء بالعاصمة الإدارية ليصبح في السابعة نظرا لصعوبة الأحوال الجوية إذ تنخفض درجات الحرارة مساء وحتى الساعات الأولى من منتصف الليل حيث ينتهى القداس فى الواحدة صباحا وهو أمر تفكر الكنيسة فى تغييره.