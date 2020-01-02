شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتابع أعمال تطوير الوحدات الصحية بالأقصر قبل تطبيق التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالوحدة الصحية بالقرايا، فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقاً للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، مشيراً إلى أن الوحدة تخدم حوالي 8600 مواطن.

وقال مجاهد إن الوزيرة حرصت على الاستماع لمطالب الأهالي، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة لهم أنهم سيشهدون خدمة طبية لائقة بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ودعتهم لسرعة التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة بالمنظومة الجديدة حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الطبية، مؤكدة لهم أن الدولة ستتحمل غير القادرين.

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فى السياق ذاته تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التشغيل التجريبي لمستشفى إسنا، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، حيث بدأت بقسم الطوارئ والاستقبال وراجعت دفاتر تسجيل المرضى، والملفات الطبية لهم، واطمأنت على تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما تفقدت قسم الرعايات المركزة، واطلعت على ملفات المرضى، مشيدة بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأضاف مجاهد أن وزيرة الصحة والسكان، راجعت مخزون الأدوية بالمستشفى للاطمئنان على توافر كافة الأصناف الدوائية للمرضى، مشددة على ضرورة تطبيق الصيدلة الإكلينيكية.

وقال مجاهد إن المستشفى يخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤه وفقاً للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، ويتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، ويشمل 155 سرير إقامة، ويحتوي على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، لافتا إلى أن المستشفى يشمل كافة التخصصات الطبية.