الحكومة تبدأ تفقد مسار العائلة المقدسة من "شجرة العذراء" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عاطف:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، أعمال التطوير الجارية بشجرة السيدة مريم العذراء والمنطقة المحيطة بها ومحكي البئر بمنطقة المطرية بالقاهرة، والتي تعد أحد نقاط مسار العائلة المقدسة بمصر.

أعرب العناني، خلال الجولة عن حرصه الشديد علي أن تكون أولى جولاته التفقدية هذا العام هي زيارة شجرة السيدة العذراء مريم، وهي أحد نقاط مسار العائلة المقدسة، مؤكدا أهمية عنصر الوقت في الانتهاء من كافة أعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها والمنطقة المحيطة بالشجرة عقب انتهاء الشركة المنفذة لأعمال الصرف الصحي، مشيرا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في أعمال التطوير .

كما استمع العناني وشعراوي وعبدالعال إلى شرح مفصل من الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية عن مراحل أعمال مشروع تطوير منطقة شجرة مريم والتي بدأتها وزارة السياحة والآثار.

وقال إن: المشروع يتضمن ترميم الشجرة وعمل أسوار حديثة حول المنطقة واستكمال كل أعمال تشغيل شلالات المياه بالكامل والموجودة عند فوهة البئر المجاور للشجرة كمنظر جمالى للمنطقة، وأعمال خدمات رفع المياه، بالإضافة إلى تجهيز منطقة الكافيتريات، وتطوير نظم الإضاءة والتأمين بالمنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الحديقة العامة، وتجهيز مركز للزوار وإقامة قاعتي عرض دائم بالمنطقة لتعريف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة المقدسة في مصر وتاريخ شجرة مريم من خلال عرض أفلام تسجيلية ووثائقية، وبذلك يكون الموقع جاهزا تمامًا لاستقبال الزائرين وتعتبر منطقة شجرة مريم واحدة من أهم المناطق الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة.

كما استمعوا لشرح من المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة حول أعمال الصرف الصحي بالمنطقة ونقل المرافق التي تتم حالياً.

Advertisements

أكد نائب المحافظ أن الشركة المنفذة لتلك الأعمال سوف تنتهي منها خلال شهر فبراير المقبل.

ووجه شعراوي بضرورة المتابعة المستمرة مع الشركة لسرعة تنفيذ أعمال الصرف الصحي وعدم حدوث أي تأخير نظراً لأهمية هذا المشروع القومي المهم لمصر.

وطالب وزير التنمية المحلية مسئولي المحافظة بسرعة الانتهاء من طلاء وتجميل العقارات المجاورة لمنطقة شجرة مريم، لتليق بصورة مصر خاصة حيث أن هذه النقطة من نقاط مسار العائلة المقدسة المهمة بالقاهرة والتي ستشهد إقبال عدد كبير من السياح والزائرين لها.

اتفق العناني وشعراوي على إجراء جولات تفقدية لبعض نقاط مسار العائلة المقدسة في المحافظات الـ 8 التي يتضمنها خط سير العائلة المقدسة في مصر.

يضم مسار رحلة العائلة المقدسة ٢٥ نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.