وزير الإسكان يستعرض إنجازات 9 مدن جديدة بالصعيد في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، حصاد المشروعات المختلفة على مستوى الـ 9 مدن جديدة بالصعيد خلال عام 2019، وذلك في إطار متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات مختلفة تشمل الإسكان والمرافق وغير ذلك بالمدن الجديدة.

وقال الدكتور عاصم الجزار- في بيان الوزارة اليوم- إن المشروعات التي تم، ويجري تنفيذها هي مدن ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، قنا الجديدة، المنيا الجديدة، أخميم الجديدة، ملوي والفشن الجديدتين، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة بعدة محافظات بالصعيد.

وأكد أن الدولة مهتمة بتنمية الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة لأهالينا هناك، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضخ حاليا استثمارات بالمليارات في مدن الصعيد الجديدة؛ لتوفير مناطق مخططة حضارية، للسكن والاستثمار بصعيد مصر.

وأشار رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط" المهندس ياسر رمضان،إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق الهضبة الرئيسي بقيمة 2.1 مليار جنيه، بمدينة ناصر الجديدة" غرب أسيوط" تمهيدا لافتتاحه، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحا أنه جار الانتهاء من تنفيذ 1440 وحدة سكنية نموذج "سكن مصر" شاملة المرافق، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 1584 وحدة سكنية"إسكان اجتماعي" شاملة الربط علي المرافق.

ونوه رمضان إلى أنه تم خلال 2019 تخصيص عدد 372 قطعة أرض (عمارات) من إجمالي عدد 831 قطعة أرض،وتخصيص 98 قطعة أرض(فيلات) من إجمالي عدد 491 قطعة أرض، وتخصيص 320 وحدة سكنية بمشروع"سكن مصر"، إضافة إلي عددٍ من الطلبات لتخصيص قطع أراض- جارٍ البت فيها بمعرفة السلطة المختصة-، مشيرا إلى أنه تم تسليم وسداد ثمن عدد من قطع الأراضي بأنشطة خدمية وتعليمية وتجارية.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة المهندس رضوان عبد الرشيد أنه تم خلال 2019 تسليم 3000 قطعة أرض "إسكان متميز"بالقرعات السابعة التكميلية، والثامنة، والثامنة التكميلية ضمن محور الأراضي والوحدات السكنية بالمدينة، وتشغيل عدد من المدارس، مضيفا أنه تم أيضا تشغيل خدمات النقل الجماعي، كما تم تنفيذ الموقف الإقليمي بمساحة 15 فدانا بالمدينة.

وأضاف عبد الرشيد أنه تم الانتهاء من استلام وتشغيل محطة مياه الشرب بالمدينة بطاقة 23.5 ألف م3/يوم للمرحلة الأولى، كما تم الحصول على شهادة الأيزو 45001 و 9001 في مجالي الجودة والسلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ مأخذ المياه العكرة بقرية سواده على النيل بالمرحلة الأولى بطاقة 45 ألف م3 / يوم.

وذكر أنه تم تخصيص قطع أراضٍ خدمية متنوعة بمساحات 81.3 فدان باستثمارات بلغت 390 مليون جنيه في مجال قطع الأراضي الاستثمارية بالمدينة، وتحصيل قيمة 31 مليون كجدية حجز لتلك الأراضي، كما تم بيع 5 محال تجارية + صيدلية ووحدتين إداريتين بقيمة 4.5مليون جنيه.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة المهندس محمد مصطفى أحمد أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 22 عمارة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمرحلة الأولى بمنطقة المركز الترفيهي جنوب نادى نقابة المهندسين، كما تم الانتهاء من تنفيذ مركز الشباب بمنطقة 400 فدان بالمدينة، مضيفا أنه تم الانتهاء من أعمال توصيل الشبكة الرئيسية للغاز الطبيعي بالمدينة، وتطوير محاور الطرق الرئيسية، وتجميل الميادين، وتطوير أعمال الزراعة بالمدينة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحي بطاقة 20 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذها شهر يناير الجاري، لاستخدام المياه المعالجة ثلاثياً في ري الزراعات بالمدينة.

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وقال رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة المهندس حسام فتحي إنه تم تخصيص قطع أراضٍ لإقامة عدة مشروعات مختلفة سواء تعليمية أو خدمية أو تجارية أو طبية.

وأشار رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين المهندس محمد أحمد الدكروري أنه جارٍ تنفيذ عدد (34) عمارة بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة، إضافة إلى أنه جار تنفيذ 18 عمارة إسكان متميز نموذج (أ) بمدينة الفشن الجديدة، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر لعدد 18 عمارة، وجارٍ التجهيز لإحلال طبقة الأساس لعدد 6 عمارات، منوها إلى أنه تم صب الخرسانة العادية لعدد 6 عمارات أخرى، وجارٍ التجهيز لصب الخرسانة العادية لـ 6 عمارات أخرى.

ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ 14 عمارة إسكان متميز نموذج (ب) بالمدينة، كما تم الانتهاء من تصميم شبكات المياه والصرف الصحي والري واعتماد المقايسات، وجارٍ دراسة واختيار مواقع الآبار والروافع بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات والاستشاري المصمم.

وذكرت رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة المهندسة جيهان عمار أنه تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعا خدميا بمنطقة 226 فدانا، كما أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 240 وحدة سكنية إسكان اجتماعي بمنطقة 226 فدانا، وجارٍ تنفيذ أعمال شبكة كهرباء بمنطقة خدمات الامتداد المستقبلي، وكذا إنشاء موزع توسعة بجوار محطة محولات مدينة أسيوط الجديدة، موضحة أنه جارٍ التنسيق لتنفيذ عددٍ من الخدمات بمنطقة ابني بيتك 2.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة المهندس رجب سالمان عبد الرحيم أنه تم تنفيذ شبكات الصرف الصحي بطول 130كم، وشبكات مياه الشرب بأطوال 126 كم، وشبكات الطرق بطول 115 كم، وشبكات التليفونات بعدد 10 آلاف خط، وأعمال الزراعة بمسطح 100 ألف متر، مشيرا إلى أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 12 ألف م3/يوم من محطة الصرف الصحي بنسبة إنجاز 75%، حيث تبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 36ألف م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ خطوط طرد بأطوال 10 كم.

وتابع أنه تم تخصيص مساحة 332 فداناً بنشاط عمراني متكامل بعدة مناطق بالمدينة، وكذا تخصيص مساحة 40 فدانا لإنشاء جامعات خاصة لخدمة أبناء المدينة، وأنه جارٍ تنفيذ مستشفى الأطفال (الأورمان) سعة 263 سريرا (بدروم + أرضى +6أدوار متكررة) بمساحة 6.6 فدان، وكذا المستشفى الجامعي سعة2000 سرير مكونة من (أرضي + 4أدوار متكررة) على مساحة 8.5 فدان.

وقال رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة المهندس مصطفى سعيد أنه تم تسليم 542 قطعة أرض بمساحات تتراوح من 209م2: 276م2، ضمن 4018 قطعة أرض إسكان اجتماعي، وأنه تم ترخيص عدد 164 قطعة أخرى، وتسليم 55 قطعة أرض "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 500 م2: 893 م2 من إجمالي 530 قطعة، مضيفا أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 100 فدان لإقامة جامعة الأقصر بمنطقة التوسعات بالمدينة، وتخصيص مبني لكلية الطب لصالح جامعة الأقصر بالحي السكني الثالث، وتخصيص مبني لكلية الهندسة لصالح جامعة الأقصر بالحي السكني الثالث، إضافة إلى تخصيص مبني وحدة صحية لصالح جامعة الأقصر، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 4563 م2 لإنشاء منطقة لوجيستية.

وأشار سعيد إلى أنه جارٍ سداد جدية الحجز لعدد 8 قطع أراض استثمارية بالمدينة، إضافة إلى بنك القاهرة بقيمة 50 مليون جنيه، مضيفا أنه تم تلقي 28 طلبا بأنشطة مختلفة بالمدينة بقيمة تعادل 100 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه جارٍ دراسة تلك الطلبات، إضافة إلى بيع 12 محلاً بقيمة 11 مليون جنيه، وتسليم النادي الاجتماعي بمنطقة النوادي لإحدى الشركات المختصة في إدارة المنشاَت الرياضية، وذلك في ضوء توقيع بروتوكول بشأن استغلال حقوق الانتفاع بالمنشاَت الرياضية التابعة لأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية.

وذكر أنه تم إسناد تنفيذ أعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة المعالجة بطاقة 9آلاف م3/يوم، وكذا أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق حي المدخل، وأعمال رفع كفاءة الحارة القائمة بطريق المدخل الشرقي للمدينة، وتنفيذ شبكات ( صرف - مياه - ري - طرق) بالمنطقة الاستثمارية جنوب المدينة، وكذا أعمال صيانة وحراسة الحديقة بالمنطقة الفاصلة بين الإسكان الاجتماعي مرحلة أولي 480 فدانا ومركز الشباب والمسطحات الخضراء المحيطة بالحي السكني الأول، وأعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة الإنارة بالمراحل ( 1- 2 - 3 ) بالمدينة، وطريق الجيش والمدخل الشمالي، إضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة بعدد 15 مشروعا، والبالغ قيمتها 660 مليون جنيه. ​