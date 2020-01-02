"النقل عجن الملاكي".. مصرع فتاة وإصابة شقيقتها بحادث مروري على الطريق الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: لقيت فتاة مصرعها فيما أصيبت شقيقتها حال استقلالهما سيارة ملاكي بقيادة الأولى واصطدام سيارة نقل بهما على الطريق الصحراوي. تلقت غرفة العمليات بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي أسفر عن وقوع خسائر بشرية. Advertisements انتقلت على الفور قوة أمنية وبصحبتهم سيارة إسعاف نقلت المصابة للمستشفى لتلقي العلاج وشقيقتها لمشرحة المستشفى. وبالفحص تبين أن سائق السيارة النقل فر هاربا عقب وقوع الحادث، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لكشف هوية السائق والقبض عليه. حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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