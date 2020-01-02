"استخبى تحت السرير".. علاقة آثمة انتهت بمصرع طالب من الطابق الأخير بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات مصرع طالب سقط من شرفة عقار بالطابق السادس.

جهود البحث والتحري التي قادها ضباط وحدة مباحث الجيزة توصلت إلى أن علاقة عاطفية كانت تجمع الشاب بفتاة تبلغ من العمر 19 سنة، كللت بخطبتهما لكن الأمر لم يدم طويلا مع رفض الأب.

تم فسخ الخطوبة، لكن الشاب كان يتردد على منزل محبوبته في غياب والدها، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية اكتشفها الأب لدى حضوره المفاجئ للشقة، وضبط ابنته والشاب في وضع مخل مما دفع الشاب إلى الاختباء أسفل السرير.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم الجيزة إشارة بسقوط طالب 22 سنة مُقيم بمنطقة فيصل من الطابق السادس بعقار بدائرة القسم ووفاته إثر إصابته بكسور متفرقة.

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تبين سقوطه من نافذة شقة ملك (عاطل 45 سنة) له معلومات جنائية، ووجود آثار كدمات وسحجات بالوجه، كما تبين تواجد العاطل واثنين من أصدقائه "ميكانيكى، تاجر غلال" وابنتاه (19، 16 سنة) داخل الشقة المشار إليها وتم ضبطهم.

أمام رجال التحقيق، قرر العاطل أن المجني عليه تربطه علاقة عاطفية بابنته الكبرى، ومنذ حوالي أربعة شهور تردد عليها بالشقة فضبطه واعتدى عليه بالضرب وأجبره على توقيع إيصال أمانة.

وأشارت جهود البحث والتحري إلى أن يوم الواقعة حضر الأب من الخارج فجأة، وضبط الشاب "22 سنة" في وضع مخل مع ابنته، فحاول الاختباء منه أسفل سرير الغرفة، لكنه تلقى وصلة ضرب من الأب واحتجزه

بإحدى غرف الشقة لحين حضور أهليته.

وأثناء ذلك حاول المجني عليه الهرب من النافذة عن طريق التسلق إلى السطح إلا أنه شعر به وأمسك قدمه وحاول جذبه للداخل خشية سقوطه إلا أنه اختل توازنه وسقط بمدخل العقار وتوفى متأثراً بإصابته.