في المنيا.. ضبط 3 عناصر إجرامية تخصصوا في سرقة المساكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابي، في المنيا، تخصص في سرقة المساكن.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا تكوين عاطلين- مقيمين بدائرة القسم ولهما معلومات جنائية مسجلة- تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما بمحال إقامتهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وارتكابهما 10 جرائم سرقات مساكن.

وأرشدا عن كافة المسروقات، واعترفا بتصريف المصوغات الذهبية متحصلات السرقة لدى عميلهما سيئ النية-يعمل بإحدى محال الصاغة بدائرة القسم- حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بشرائه جميع المصوغات الذهبية وأرشد عنها داخل المحل الذى يعمل به.

وباستدعاء المجني عليهم وعرض المسروقات عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.