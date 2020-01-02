بعد 3 جرائم.. سقوط عصابة التوك توك لسرقة حقائب السيدات بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بمنطقة الأميرية.

البداية كانت أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط شخصين (أحدهما "له معلومات جنائية") حال استقلالهما مركبة "توك توك " قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق وبحوزتهما (3 حقائب نسائية "مجهولة المصدر").

وبمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهما وأقرا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهن تعرفن على المضبوطات.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.