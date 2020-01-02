"خناقة في ملهى ليلي.. وضرب نار على الكورنيش".. تفاصيل مقتل شاب بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على تاجر بقتل مندوب بشركة شحن إثر اطلاق النيران عليه خلال تواجد الأخير بمنطقة كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة دار السلام.

تبلغ للمقدم إسلام عبد العال، رئيس مباحث مصر القديمة، من مستشفى قصر العيني الفرنساوي باستقبالها "مصطفى.أ"، مندوب بشركة للشحن بالمعادي مصاب بطلق ناري بالظهر أدى إلى تهتك بالفقرات القطنية ولا يمكن استجوابه.

وبالانتقال والفحص بمعرفة الرائد أحمد رضوان، معاون أول المباحث، تم التقابل مع شاهد الواقعة صديق المصاب ويدعى "حسام.م"، سائق بشركة نقل خاصة؛ وبسؤاله قرر بأنه عقب خروجه من مطعم كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام وبصحبته صديقه المصاب وآخران وحال سيره بالسيارة قيادته بطريق كورنيش النيل دائرة القسم انحرفت تجاههم سيارة بيضاء اللون لم يتمكن من التقاط ارقامها وقام قائدها بإطلاق عيارين ناريين من سلاح ناري كان بحوزته تجاه المجني عليه؛ مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها وتلفيات بالسيارة عبارة عن ثقب بالباب الخلفي الأيمن.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، لكشف غموض الواقعة.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكابها، كما تم تحديد هوية مالكها.

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وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرواد محمد عاطف وإبراهيم كرم ورامي عبد العال وإسلام طه ومحمود كمال، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من أثنان من أصدقائه محددين و هاربان وأقر بأنه نظراً لسابقة حدوث مشاجرة بين المتهمان الهاربان وبين المجني عليه منذ حوالي 3 شهور حال تواجدهما والمجني عليه بإحدى الملاهي الليلية وعقب علمهما بتواجد المجني عليه بالمطعم المشار إليه قام بانتظاره وتتبعه بالسيارة ملكه حتى وصوله لمحل الواقعة وارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه انتقاماً من المجني عليه.

تم بإرشاده ضبط السيارة ملكه والمستخدمة في ارتكاب الواقعة بمنطقة سكنه كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة طبنجة ماركة CZ عيار 9 مللي وبخزينتها عدد 6 طلقات من ذات العيار كما عثر بداخل السيارة المضبوطة على عدد 2 فارغ من ذات العيار وبالكشف الفني على السلاح المضبوط تبين أنه مبلغ بسرقته في المحضر رقم 598 لسنة 2014م جنح الهرم / جيزة.

وبمناقشته عن مصدر السلاح الناري المضبوط بحوزته أقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص جاري تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه نظير تعاملات بينهم في مجال بيع وشراء المواد المخدرة.

في وقت لاحق توفى المجني عليه متأثراً بإصابته بمستشفى قصر العيني الفر نساوي.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والنقيب عماد صادق، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.