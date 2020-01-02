حب قديم وحضور مفاجئ.. كواليس سقوط طالب من الطابق السادس بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات سقوط طالب من الطابق السادس بمنطقة الجيزة.

تلقى مأمور قسم الجيزة إشارة بسقوط طالب 22 سنة مُقيم بمنطقة فيصل من الطابق السادس بعقار بدائرة القسم ووفاته إثر إصابته بكسور متفرقة.

تبين سقوطه من نافذة شقة ملك (عاطل 45 سنة) له معلومات جنائية، ووجود آثار كدمات وسحجات بالوجه، كما تبين تواجد العاطل واثنين من أصدقائه "ميكانيكي ، تاجر غلال" وابنتاه (19 ، 16) سنة داخل الشقة المشار إليها وتم ضبطهم.

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أمام رجال التحقيق، قرر العاطل أن المجني عليه تربطه علاقة عاطفية بإحدى ابنتيه، ومنذ حوالي أربعة أشهر تردد عليها بالشقة فضبطه واعتدى عليه بالضرب وأجبره على توقيع إيصال أمانة.

عن يوم الواقعة، حضر الطالب للشقة حيث كان يتواجد بداخلها ابنتيه، وطلبا منه بعض المأكولات، وعقب ذلك حضر والدهما وبرفقته صديقيه وفوجئوا بوجود الطالب فاعتدوا عليه بالضرب واحتجزوه بإحدى غرف الشقة لحين حضور أهليته.

وأثناء ذلك حاول المجني عليه الهرب من النافذة عن طريق التسلق إلى السطح إلا أنه شعر به وأمسك قدمه وحاول جذبه للداخل خشية سقوطه إلا أنه اختل توازنه وسقط بمدخل العقار وتوفى متأثراً بإصابته.

تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.