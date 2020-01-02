أخبار مصر | وزير السياحة يتفقد تطوير منطقة "شجرة مريم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة يتفقد تطوير منطقة "شجرة مريم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد صباح اليوم الخميس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بشجرة السيدة مريم العذراء والمنطقة المحيطة بها، ومحكى البئر بمنطقة المطرية بالقاهرة، والتي تعد أحد نقاط مسار العائلة المقدسة بمصر.

وذلك بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات المحافظة.

وخلال الجولة أعرب الدكتور خالد العناني، عن حرصه الشديد على أن تكون أولى جولاته التفقدية هذا العام هي زيارة شجرة السيدة العذراء مريم، أحد نقاط مسار العائلة المقدسة.

وأكد "العناني"، أهمية عنصر الوقت في الانتهاء من كافة أعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها والمنطقة المحيطة بالشجرة عقب انتهاء الشركة المنفذة لأعمال الصرف الصحي، مشيرًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في أعمال التطوير.