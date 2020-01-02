أخبار مصر | وكيل "تشريعية النواب" يشيد بمنع الطلاب من دخول الجامعات بـ"البناطيل المقطعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "تشريعية النواب" يشيد بمنع الطلاب من دخول الجامعات بـ"البناطيل المقطعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هو قرار تنظيمي، وقانوني وسليم.

قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قرار الجامعات بمنع الطلاب، من الدخول إلى بسبب "البناطيل المقطعة" أو "قصات الشعر"

وأضاف "الجمل"، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن القرار لا يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس"، وأن مواجهة الظواهر السلبية التي تطرأ على المجتمع المصري، بين الحين والآخر لا تتطلب نصا تشريعيا.