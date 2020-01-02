أخبار مصر | وكيل "تشريعية النواب" يشيد بمنع الطلاب من دخول الجامعات بـ"البناطيل المقطعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "تشريعية النواب" يشيد بمنع الطلاب من دخول الجامعات بـ"البناطيل المقطعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قرار الجامعات بمنع الطلاب، من الدخول إلى بسبب "البناطيل المقطعة" أو "قصات الشعر" هو قرار تنظيمي، وقانوني وسليم.
وتابع أنه في السنوات الماضية، انتشرت ظاهرة ارتداء الشباب "بناطيل مقطعة"، بالإضافة إلى اقتناء "قصات" شعر لم نكن نعتاد عليها بالمجتمع المصري من قبل.
وأضاف "الجمل"، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن القرار لا يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس"، وأن مواجهة الظواهر السلبية التي تطرأ على المجتمع المصري، بين الحين والآخر لا تتطلب نصا تشريعيا.
وتابع أنه في السنوات الماضية، انتشرت ظاهرة ارتداء الشباب "بناطيل مقطعة"، بالإضافة إلى اقتناء "قصات" شعر لم نكن نعتاد عليها بالمجتمع المصري من قبل.
وأورد أن الظاهرة ازدادت في الأماكن العامة، كنوع من أنواع النزوات الشخصية، إلى أن أصبحت "موضة" في االجامعات، ما ينذر بخطر على المجتمع.
وطالب النائب، الأحزاب، بعقد جلسات حوار مجتمعي مع الشباب، بمختلف محافظات الجمهورية؛ لحثهم على الالتزام بعادات وتقاليد المجتمع الشرقي، وتوعيتهم بالمخاطر التي يبثها الغرب، حيال العرب لإفقاد هويتهم.
وكان الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أصدر قرارا بشأن منع دخول الطلاب بشعر طويل أو "بناطيل مقطعة" للجامعة.
وكان الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أصدر قرارا بشأن منع دخول الطلاب بشعر طويل أو "بناطيل مقطعة" للجامعة.