أخبار مصر | تفاصيل مشروع "ممشى أهل مصر" وخطة تطوير الكورنيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مشروع "ممشى أهل مصر" وخطة تطوير الكورنيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت الحكومة مخططا شاملا؛ لإزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي، تحت مسمى مشروع "ممشى أهل مصر"، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، من خلال إنشاء لسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية، ضمن مشروع تطوير الواجهات النيلية من مدينة أسوان وحتى القاهرة.

ويعد مشروع "ممشي أهل مصر" أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة، من خلال إعادة الوجه الحضاري لها في المناطق المطلة على النيل، بالإضافة إلة أنه سيسهم في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك المناطق، وذلك تماشيا مع مختلف المدن العالمية التي تقع على أنهار ومجار مائية، والتي تقوم بمثل هذه المشروعات.

ويتم تطوير كورنيش النيل، "ممشى أهل مصر"، في المسافة من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة، بطول 1،8كم، كما ستكون تمهيدًا لتطبيقه في المناطق المطلة على النيل، بباقي المدن التي يمر بها النهر، على مستوى الجمهورية، وسيتم تنفيذ عملية التطوير خلال عامين.

وتتضمن المسافة من كوبري 15 مايو وحتى إمبابة، مشروع ممشى أفراد متدرج المناسيب، على طول الكورنيش بطول 4،7 كم ومتوسط عرض الممشى العلوي 4،5 م، في حين يبلغ متوسط عرض الممشى السفلي 6،5، ويشمل إقامة 19 مبنى تضم 5 مطاعم، و5 كافتيريات، و56 محلا تجاريا، بالإضافة إلى 3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، كما يشمل المشروع 3 مدرجات، ومسرحا بمساحة 275 م، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، ونوافير مائية.

وتم تنفيذ أعمال الخوازيق الشاطئية بإجمالي 6261011، كما تم تنفيذ أعمال الخوازيق النيلية بإجمالي 132 832، علاوة علي الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني بنسبة 100%، للمباني: 2، و3، و4، و5، و7، و8، و9، و12، والانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لمبانٍ أخرى وهي: 1، و6، 10و، و11، و13، و14، و15، و3 جراجات، بالإضافة إلى الانتهاء من تصميم أعمال إلكتروميكا.

