أخبار مصر | مارجريت عازر تطالب بتعميم منع ارتداء الطلاب "البناطيل المقطعة"

طالبت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعميم منع دخول الطلاب للجامعات بـ"البناطيل المقطعة"، وقصات الشعر غير المهذبة.

وأيدت مارجريت عازر، قرار الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، بشأن منع دخول الطلاب بشعر طويل أو "بناطيل مقطعة" للجامعة.

وأضافت، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن طلاب الجامعات المصرية، عليهم أن يعوا تمامًا أن ارتداء "البناطيل المقطعة" واقتناء "قصات" شعر جديدة من باب مواكبة الموضة العالمية، كنوع من أنواع الاقتباس بتصرفات المجتمع الأوربي، ليس بصحيح على الإطلاق.

وأضافت أن الحرم الجامعي له قدسية خاصة ويجب احترامه، مُشيرة إلى أننا كدولة مصرية لنا عاداتنا وتقاليدنا كمجتمع شرقي ولابد من الحفاظ عليها كي لا نفقد هويتنا التي تربينا عليها.

ونوهت بأن ارتداء "البناطيل المقطعة" أفسد الذوق العام والمظهر اللائق لطلاب مصر، وأن الجامعة ما هي إلا مكان علمي يستهدف إعداد كوادر شبابية للاستفادة منهم في المستقبل.