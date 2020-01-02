أخبار مصر | وزير الطيران يتفقد مركز العمليات المتكامل IOCC (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يتفقد مركز العمليات المتكامل IOCC (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني والطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران صباح اليوم مركز عمليات مصر للطيران المتكامل IOCC بمطار القاهرة الدولي، والمسئول عن تشغيل رحلات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية داخليًا وخارجيًا وكذلك قطاع العمليات الجوية بالشركة.

رافقهما خلال الجولة الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار أيمن المقدم رئيس قطاع العمليات الجوية.

وخلال الجولة هنأ منار العاملين بالمركز والأطقم الطائرة، بحلول العام الميلادي الجديد متمنيًا لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني مزيدًا من النجاح والتوفيق، كما تفقد أجهزة متابعة حركة الطائرات وجداول تشغيل الركب الطائر وجاهزية غرف التلقين ومعلومات الرحلة وغرفة السيطرة المركزية التي تضم متخصصين من كافة شركات وإدارات مصر للطيران المعنيين بالتشغيل مثل الصيانة والخدمات الأرضية والجوية والشحن الجوي والأمن والسيتا والجوازات والمحطة وجداول الطيارين والضيافة وضباط العمليات والسيطرة المركزية وغيرها، كما تفقد وزير الطيران الإدارات المختلفة بقطاع العمليات وإدارات قطاع التدريب بالمبنى.

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وأشاد الوزير بارتفاع نسبة معدلات انتظامية رحلات مصر للطيران والتعامل مع المواقف الطارئة والأزمات في جميع المحطات الداخلية والخارجية، خاصة في ضوء كثافة التشغيل والتي تزيد عن ١٠٠ رحلة يوميًا الي مايقرب من ٧٠ وجهة تطير إليها مصر للطيران وتشمل تسيير رحلات إضافية لموسم العمرة ورحلات للمدن السياحية الداخلية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية وقرب إجازات نصف العام الدراسي.

واطمأن الوزير على الخطة الموضوعة للتشغيل خلال الموسم الشتوى الحالى وتوفير الأطقم الطائرة والطائرات وخاصة في ضوء تحديث أسطول مصر للطيران، وانضمام طائرات جديدة من أحدث الطرازات وكذا التنسيق بين مركز العمليات وكافة الجهات المعنية بالمطارات الدولية والداخلية التي تعمل منها رحلات مصرللطيران.

وأشاد وزير الطيران بالتنسيق الجيد في إعداد خطة وجداول تشغيل الرحلات مع الشركة الوطنية، لخدمات الملاحة الجوية وجميع الجهات المعنية، ومتابعة موقف الرحلات منذ لحظة الإقلاع وحتي الهبوط.

وفي نهاية اللقاء أثنى وزير الطيران المدني على امكانيات مركز عمليات مصر للطيران وما يتضمنه من أجهزة حديثة وعنصر بشري مدرب على أعلى مستوى لإدارة كافة المواقف الطارئة على التشغيل بإحترافية وكفاءة عالية، ودعا إلى الاهتمام ببرامج التدريب ومواكبة كل ما هو جديد في صناعة النقل الجوي لتقديم خدمة تليق بعملاء الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية.