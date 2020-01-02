أخبار مصر | افتتاح أعمال التطوير والتجهيزات بمستشفى الساحل التعليمي "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح أعمال التطوير والتجهيزات بمستشفى الساحل التعليمي "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أعمال التطوير والتجهيزات بمستشفى الساحل التعليمي، اليوم الخميس.

وأكد "زعتر"، أن تلك الأعمال تأتي في ظل حرص الدولة على الاهتمام بتطوير المنشآت الطبية، لتواكب أحدث التجهيزات الموجودة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، والارتقاء بالمنظومة الصحية بوجه عام، وداخل مستشفيات ومعاهد الهيئة على وجه الخصوص.

وأضاف أن الأعمال تشمل تطوير الدورين السادس والسابع، بمبنى المستشفى القديم، وتشمل أقسام الأمراض المتوطنة والكبد، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة العامة، النفسية والعصبية وحضانات الاطفال المبتسرين وشئون العاملين بالمستشفى.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد فوزي، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، إن الأقسام التي تم افتتاحها اليوم، تم رفع كفائتها من حيث الإنشاءات والتجهيزات الطبية الحديثة والأسرة وأحدث الأجهزة الطبية، وتم إضافة رعاية مركزة خاصة بكل قسم للتخفيف على المرضى، وسيتم رفع كفاءة الحضانات الموجودة بالقسم بإضافة 25 حضانة في الفترة المقبلة، ليصبح الإجمالى 32 حضانة.

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ونوه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل التعليمي، بأنه بعد افتتاح المبنى الجديد بالمستشفى، والخاص بالمستشفى التخصصي الجديد، في يوليو 2018، تم تركيز الجهود لتطوير المبنى القديم بالمستشفى لتقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على المستشفى.

وأردف أن المستشفى ينفرد بتقديم العديد الخدمات الطبية المميزة بالمنطقة، مثل زراعات الكبد والكلى وجراحة المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي والغسيل الكلوي، والتي حقق فيها المستشفى نجاحات مؤثرة، جعلها تحظى بثقة المترددين على المستشفى. وأورد الدكتور محمد الأتربي، نائب مدير المستشفى للشئون الفنية، أن المستشفى من أعرق المستشفيات الموجودة بالقاهرة، وتخدم ما يقرب من 2 مليون مواطن، قاطني منطقة شبرا وضواحيها والمناطق المجاورة.

وأوضح أن أعمال التطوير تمت في 7 أشهر بإجمالي تكلفة وصلت إلى 7.5 ملايين جنيه، وجارٍ حاليا تطوير الدورين الثالث والرابع بالمستشفى وسيتم الانتهاء منهم خلال ثلاثة أشهر.