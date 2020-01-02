أخبار مصر | رئيس الوزراء: هيكلة الحكومة لتقديم خدمة سريعة للمواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: هيكلة الحكومة لتقديم خدمة سريعة للمواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكد رئيس الوزراء، الإسراع في خطوات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وهذا هو الهدف من نقل ملف الإصلاح الإداري إلى الإشراف المباشر لمجلس الوزراء، وتمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من القيام بالدور المنوط به، بقوة تبعيته لمجلس الوزراء.



وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء شدد على أن إعادة هيكلة الحكومة وشكلها المستقبلي، والاستفادة من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لإعادة هيكلة الوزارات والهيئات التابعة لها، بما يتضمنه ذلك من رفع قدرات الكوادر البشرية، بالإضافة إلى إسراع الخطوات في ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، والذي تم نقل تبعيته إلى وزارة الاتصالات، يأتي من أجل تحقيق نقلة حقيقية في تقديم الخدمة للمواطن بسرعة وكفاءة.

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ونوه بأنه من أهم الملفات التي توليها الحكومة اهتمامًا خلال الفترة المقبلة.



وبدوره أشاد المهندس هاني محمود، بقرار فصل ملفَي الإصلاح الإداري وميكنة الخدمات، ليتبع الأول بشكل كامل، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويتبع الثاني وزارة الاتصالات.