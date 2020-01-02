أخبار مصر | خسوف للقمر.. أولى الأحداث الفلكية في 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسوف للقمر.. أولى الأحداث الفلكية في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن أهم الأحداث الفلكية لشهر يناير 2020.

وجاءت الأحداث كالتالي:

- 3 و4 يناير

زخة شهب الرباعيات Quadrantids وهي من زخات الشهب المتوسطة يصل عدد الشهب فيها إلى 40 شهاب في الساعة، وهي ناتجة عن مخلفات مذنب قديم يعرف باسم EH1 والذي تم اكتشافه عام 2003، سيكون القمر تربيعا أول ولكنه يغيب بفترة بعد منتصف الليل تاركا السماء لتكون مناسبة لرؤية هذه الشهب هذا العام.

وأفضل رؤية بعد منتصف الليل، ويجب أن تكون من مكان مظلم تماما وبعيدا عن أضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار المياه، وتتساقط هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة العواء "Bootes"، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

- 10 يناير

اكتمال القمر وخسوفه، حيث يكون القمر بدرا كامل الاستدارة Full Moon ووجه مضاء بالكامل، وهو أول بدر بعد عيد الكريسماس ويُعرف في بعض القبائل الأمريكية من سكان القارة الأصليين باسم القمر الذئب Full Wolf Moon لأن في هذا الوقت من العام تعوي الذئاب الجائعة في البرية ويسمعون صوتها من داخل منازلهم، يُعرف هذا البدر أيضا باسم القمر القديم، وهو البدر الأول بعد عيد الميلاد عند الغربيين.

- خسوف القمر

خسوف القمر لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا، لذلك فأن أول خسوف شبة ظلي للقمر يحدث هذا العام سيكون في 10 يناير أيضا، حيث يمر القمر خلال شبة ظل الأرض فيظلم ضوئه قليلا ولكنه لا يختفي تمامًا.

سيكون الخسوف مرئيًا في معظم دول العالم تقريبا المشتركة معنا في الليل، وسيُرى في مصر بدأ من السابعة والربع مساء، ثم يصل إلى أقصى إعتاما لقرص القمر في حدود التاسعة والربع، ثم يتحرر القمر وينسلخ من ظل الأرض تماما في الحادية عشرة والربع تقريبا.