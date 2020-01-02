مصر | "حاول الهرب".. التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع طالب بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حاول الهرب".. التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع طالب بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة سقوط طالب 22 عامًا ومصرعه مقيم بمنطقة فيصل، من الطابق السادس لعقار بالجيزة، أن المجني عليه كان تربطه علاقة عاطفية بطالبة 19 عامًا، فحضر لمنزلها بصحبة شقيقتها 16 عامًا، في عدم تواجد والدهما، إلا أنه حضر الأب فجأة بصحبة إثنين من أصدقائه وتفاجئ بوجود الشاب، فقام بضبطه والتعدي عليه بالضرب، واحتجزه بإحدى الغرف لحين حضور أسرته.

وأضافت التحقيقات التي أجرتها النيابة مع والد الفتاتين، أن الوالد تعدى عليه وضربه وحبسه بداخل إحدى الغرف، إثر وجود الطالب بصحبة ابنتيه في غيابه بداخل شقتهما، فيما حاول المتوفي الهرب من الشباك وصولا إلى السطح، ولكن والد الفتاتين سمع أصوات من الغرفة المحتجز بها ومحاولته الهروب، وأمسكه من قدمه خارج الشباك محاولا سحبه للداخل إلا أن المتوفي اختل توازنه وسقط أرضا، مما لفظ أنفاسه الأخيرة، وبسؤال أصدقاء الأب وابنتيه، أيدوا اعترافات الأب.

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وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق، في واقعة سقوط طالب 22 عامًا، مقيم بمنطقة فيصل، من الطابق السادس لأحد العقارات بمنطقة الجيزة، مما أسفر عن مصرعه، وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح الجثة للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بسقوط طالب، 22 سنة مُقيم بمنطقة فيصل دائرة قسم الأهرام، من أعلى عقار بدائرة القسم ووفاته إثر إصابته بكسور متفرقة.

وبالانتقال تبين سقوطه من نافذة شقة ملك عاطل 45 سنة، له معلومات جنائية، بالطابق السادس بذات العقار ووجود آثار كدمات وسحجات بالوجه، كما تبين تواجد العاطل وإثنين من أصدقائه "ميكانيكى، تاجر حبوب" وإبنتى العاطل " 19 سنة، طالبة 16سنة" داخل الشقة المشار إليها وتم ضبطهم.