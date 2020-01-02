مصر | سائق يمزق جسد صاحب مزرعة في الإسماعيلية 

وتمكن ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكب الواقعة.

وتلقى مركز التل الكبير، بلاغا بقيام مجهول بالتعدي على مالك مزرعة، 65 سنة، والمُقيم بدائرة قسم النزهة، بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح طعني نافذ بالبطن، فأودى بحياته، في أثناء تواجده بمزرعة ملكه بدائرة مركز التل الكبير، وفر هاربا.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي، بأمن الإسماعيلية، عن تحديد مرتكب الواقعة، وهو سائق 52 سنة، والسابق اتهامه في 3 قضايا.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته بدائرة قسم المرج.

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، بدافع الانتقام من المجني عليه لشكه في ارتباطه بعلاقة بزوجته.

وأضاف المتهم بوجود صلة قرابة بينه والمجني عليه، "أبناء عمومة"، وسابقة عمله طرفه وعقده العزم على قتله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.