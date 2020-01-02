مصر | التحقيق في واقعة سقوط طالب من عقار بالجيزة

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تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق، في واقعة سقوط طالب 22 عامًا، مقيم بمنطقة فيصل، من الطابق السادس لأحد العقارات بمنطقة الجيزة، مما أسفر عن مصرعه، وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح الجثة للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بسقوط طالب، 22 سنة مُقيم بمنطقة فيصل دائرة قسم الأهرام، من أعلى عقار بدائرة القسم ووفاته إثر إصابته بكسور متفرقة.

وبالانتقال تبين سقوطه من نافذة شقة ملك عاطل 45 سنة، له معلومات جنائية، بالطابق السادس بذات العقار ووجود آثار كدمات وسحجات بالوجه، كما تبين تواجد العاطل وإثنين من أصدقائه "ميكانيكى، تاجر حبوب" وإبنتى العاطل " 19 سنة، طالبة 16 سنة" داخل الشقة المشار إليها وتم ضبطهم.