مصر | ننشر تحقيقات النيابة في قتل مندوب مبيعات بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تحقيقات النيابة في قتل مندوب مبيعات بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية التحقيقات فى واقعة قتل مندوب مبيعات على يد عاطل بإطلاق النار عليه مما أدى الى وفاته، بسبب خلافات سابقة بينهم، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المجنى عليه وارسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وصول شاب إلى مستشفى قصر العيني، مقيم في منطقة عين الصيرة، دائرة قسم مصر القديمة، مصاب بطلق ناري في الظهر.

على الفور انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين أن خلافات سابقة بين المصاب، وشاب مقيم في منطقة بولاق الدكرور، تسببت في هذه الواقعة، وفي الساعة الخامسة تجددت الخلافات بينهما، ما دفع الأخير إلى إطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته؛ حال استقلال المجني عليه سيارته بكورنيش مصر القديمة، ما أحدث إصابته التي نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة المنسوبة إليه، وأنه كان على خلاف مع المجني عليه، واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وتكثف الاجهزة الامنية جهودها للقبض على باقى المتهمين.