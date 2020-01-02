مصر | ضبط ٣ عاطلين خططوا لسرقة مطعم شهير بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط ٣ عاطلين خططوا لسرقة مطعم شهير بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من وقف واقعة سرقة بالإكراه، بعد أن تمكنوا من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة كانوا فى طريقهم لسرقة رواتب العاملين فى مطعم شهير بالنزهة.

وشدد اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وفى أثناء مرور الرائد محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بشارع عبد الحميد بدوي ـ دائرة القسم تمكن من ضبط ٣ عاطلين حال تواجدهم داخل حديقة بمحل الضبط مستقلين دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية".

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على ٢ ماسك و٢ قفاز طبي ولاصق أبيض طبي و٢ سلاح أبيض "مطواة، شفرة موس".

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واعترفوا بشروعهم في سرقة المسئول عن مطعم شهير أمام نادي الشمس دائرة القسم كرها عنه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وقرر أحد المتهمين بأنه نظرا لسابقة عمله بالمطعم وفصله على أثر خلافات بينه وبين المسئول عن المطعم، مما أثار حفيظته فخطط لسرقته حال خروجه من المحل عقب علمه بحيازته الرواتب الشهرية الخاصة بالعاملين بالمحل، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططهم الى أن تم ضبطهم.

وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة.