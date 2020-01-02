مصر | القبض على المتهمين بسرقة محاسب في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على المتهمين بسرقة محاسب في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمين بسرقة محاسب بمنطقة المقطم.

كان تبلغ لقسم شرطة البساتين من "ايهاب م م م ف" 44 سنة، محاسب بشركة لمولدات الكهرباء، دائرة قسم شرطة المقطم، بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي 65 ألف جنيه من البنك بشارع النصر، دائرة القسم وأثناء سيره فوجئ بشخصان يستقلان دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " قام أحدهما بخطف مظروف بداخله المبلغ المالي، ولاذا بالفرار، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بإرتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل الى ان وراء ارتكابها كلا من "وليد م ع ش" 28 سنة، عاطل ومقيم 9 عطفة عبد العظيم القاضى من شارع تاج الدين دائرة قسم شرطة مصر القديمة، والسابق اتهامه فى القضية رقم 546 لسنة 2013م مصر القديمة " سرقة بالاكراه، "احمد س م ا" 32 سنة، عاطل ومقيم 11 شارع ابن منصور ـ خرطة ابو السعود دائرة قسم شرطة مصر القديمة، والسابق اتهامه في 3 قضايا اخرهم 811 لسنة 2019م مصر القديمة " سرقة ".

وعقب تقنين الاجراءات وباعداد الاكمنة اللازمة باماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه باسلوب " التتبع والخطف " بإستخدام دراجة بخارية صينى الصنع بدون لوحات معدنية " ملك وقيادة الاول " ضبطت بارشاده، وتم بارشادهما ضبط مبلغ مالى 36 الف جنيه "من متحصلات الواقعة " بمسكنهما، واقرا بانفاقهما باقى المبلغ المستولى على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة

تحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الاصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخري.