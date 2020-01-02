مصر | عاجل.. مصرع مزارع بطلقة في الإسماعيلية 

في أثناء التقاط صورة.

لقي مزارع مصرعه بطلقة طائشة، من طالب يحمل السلاح في الإسماعيلية،

وتمكن ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم.

وتلقى مركز القنطرة شرق، بأمـــن الإسماعيلية، بلاغا من مزارع 44 سنة، بالعثور على جثة مزارع آخر، 30 سنة، مقيم بدائرة المركز، ملقاة على الأرض، داخل مزرعة مانجو، تبين أنها مسجاة على ظهرها، وعلى صدره بندقية آلية، وخزينة بداخلها طلقات من العيار ذاته، وبه إصابة بعيار ناري.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية.

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وأسفرت جهود الفريق، عن أن وراء ارتكاب الواقعة، طالب، 14 سنة، مقيم بالناحية ذاتها.