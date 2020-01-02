مصر | عاجل.. مصرع مزارع بطلقة في الإسماعيلية 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع مزارع بطلقة في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتمكن ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم.
وتلقى مركز القنطرة شرق، بأمـــن الإسماعيلية، بلاغا من مزارع 44 سنة، بالعثور على جثة مزارع آخر، 30 سنة، مقيم بدائرة المركز، ملقاة على الأرض، داخل مزرعة مانجو، تبين أنها مسجاة على ظهرها، وعلى صدره بندقية آلية، وخزينة بداخلها طلقات من العيار ذاته، وبه إصابة بعيار ناري.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية.
وأسفرت جهود الفريق، عن أن وراء ارتكاب الواقعة، طالب، 14 سنة، مقيم بالناحية ذاتها.
وقال إن السلاح المضبوط خاص بوالده، وحال التقاطه بعض الصور بالسلاح، انطلق منه عيار، فأصاب المجني عليه بطريق الخطأ، وعقب ذلك قام المُبلغ بنقل جُثة المجني عليه للمزرعة، محل العثور.
وأمكن ضبط الأخير، واعترف وقرر قيامه بالاشتراك مع والد الطالب، بنقل جُثة المجني عليه للمزرعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.