أخبار مصر

مصر | عاجل.. مصرع مزارع بطلقة في الإسماعيلية 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع مزارع بطلقة في الإسماعيلية  والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي مزارع مصرعه بطلقة طائشة، من طالب يحمل السلاح في الإسماعيلية، في أثناء التقاط صورة.

وتمكن ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم.


وتلقى مركز القنطرة شرق، بأمـــن الإسماعيلية، بلاغا من مزارع 44 سنة، بالعثور على جثة مزارع آخر، 30 سنة، مقيم بدائرة المركز، ملقاة على الأرض، داخل مزرعة مانجو، تبين أنها مسجاة على ظهرها، وعلى صدره بندقية آلية، وخزينة بداخلها طلقات من العيار ذاته، وبه إصابة بعيار ناري.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية.

Advertisements

وأسفرت جهود الفريق، عن أن وراء ارتكاب الواقعة، طالب، 14 سنة، مقيم بالناحية ذاتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه واعترف بارتكاب الواقعة.

وقال إن السلاح المضبوط خاص بوالده، وحال التقاطه بعض الصور بالسلاح، انطلق منه عيار، فأصاب المجني عليه بطريق الخطأ، وعقب ذلك قام المُبلغ بنقل جُثة المجني عليه للمزرعة، محل العثور.


وأمكن ضبط الأخير، واعترف وقرر قيامه بالاشتراك مع والد الطالب، بنقل جُثة المجني عليه للمزرعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا