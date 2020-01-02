مصر | ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة داخل صيدليات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة داخل صيدليات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم رجال إدارة رعاية الأحداث 3 صيدليات بالقاهرة، وضبط داخلهم كمية من الأدوية المهربة وأحطر مدير الأمن بالواقعة.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مباحث رعاية الأحداث مفادها، أن مالك صيدلية الكائنة 19 شارع شجرة الدر، دائرة قسم شرطة قصر النيل، يحوز كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة علي الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركيًا، والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والمحظور تداولها بالبلاد داخل المخزن ملكه بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهداف الصيدلية المشار إليها بمعرفة ضباط مباحث إدارة رعاية الإحداث بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبط "سامر م إ م" 42 سنة، صاحب ومدير الصيدلية المشار اليها ومقيم 12 شارع حدائق الاهرام، بالجيزة.

وعثر بداخل الصيدلية على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 127 لسنة 1955م بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963م وقرار وزيـر التموين والتجــارة الداخلية رقم 113لسنة 1994م وكذا القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980م و281 لسنة 1994م بشأن قمع الغش والتدليس، أدوية مهربة جمركيًا، ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بإجمالي 8070 قرص، كمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بإجمالي 3590 قرص.

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بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة الصيدلية بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تمكنوا من ضبط مارفي ع ش ح، 33 سنة، المسئول عن صيدلية الكائنة 19 شارع المنصور محمد، بالزمالك ـ دائرة قسم شرطة قصر النيل ومقيم شارع 26 يوليو بذات الدائرة، لادارته الصيدلية بدون ترخيص.

وعثر بداخلها على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 127 لسنة 1955م بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963م وقرار وزيــــر التموين والتجــارة الداخلية رقم 113لسنة 1994م وكذا القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980م و281 لسنة 1994م بشأن قمع الغش والتدليس، وأمكن حصرها على النحو التالي، أدوية مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بإجمالي ( 7656 قرص )، كمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بإجمالي 2440 قرص ).

بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة الصيدلية بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنوا من ضبط "كريم ج م ا" 33 سنة، المسئول عن صيدلية الكائنة 28 ب شارع محمد مظهر، الزمالك، دائرة قسم شرطة قصر النيل ومقيم 75 شارع باب البحر، دائرة قسم شرطة باب الشعرية، لادارته مخزن ملحق بالصيدلية بدون ترخيص.

وعثر بداخلها على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 127 لسنة 1955م بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963م وقرار وزيــــر التموين والتجــارة الداخلية رقم 113لسنة 1994م وكذا القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980م و281 لسنة 1994م بشأن قمع الغش والتدليس، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.