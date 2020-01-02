شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الانتهاء من تسجيل 460 ألف مواطن بـ«التأمين الصحي الشامل» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الإنتهاء من تسجيل 460 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، وذلك منذ بداية التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي، وحتى صباح اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفي محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة الغريره، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الإنتهاء من كافة أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الوحدة تخدم حوالي 24500 مواطن، كما أبدت الوزيرة عددا من الملاحظات للإسراع من وتيرة العمل.

وقال مجاهد إن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بـ65 منشأة طبية من ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.