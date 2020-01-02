شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تفتتح محطتي رفع صرف صحي بفارسكور بـ٤١ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الخميس، محطتى رفع صرف صحي بنطاق مركز فارسكور بتكلفة إجمالية ٤١ مليون جنيه، وذلك بحضور اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، والمهندسة أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، واللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وم. رمزى محمود رئيس قطاع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب.

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وشهدت «عوض» افتتاح محطة رفع صرف صحى العطوى الرئيسية، والتى تقدر تكلفتها بمبلغ ٢١ مليون جنيه، إذ يتكون المشروع الذي يخدم ٨٠٠٠ نسمة من محطة رفع وخطوط طرد تضم مواسير بولى ايثلين قطر ٢٨٠مم بطول ٢.٥ كم وشبكات انحدار بها مواسير UPVC أقطار مختلفة بطول ٧ كم، بالإضافة إلى الأعمال الكهروميكانيكية بما تشمله من ٣ طلمبات غاطسة تصرف ٢٥ لتر / ثانية رفع ١٩ متر وماكينة توليد ٦٠ ك. ف. أ.

كما افتتحت أيضاً محطة صرف صحى الغوابين بتكلفة قدرها ٢٠ مليون جنيه، حيث شهدت المحافظ بدأ تشغيل المحطة واستمعت إلى شرح تفصيلى عن المشروع الذي يتكون من محطة رفع وخطوط طرد تضم مواسير بولى ايثلين قطر ٣٥٥ مم بطول ٤ كم وشبكات إنحدار تشمل مواسير UPVC أقطار مختلفة بطول ٥.٥ كم فضلا عن الأعمال الكهروميكانيكية بعدد ٣ طلمبات غاطسة تصرف ٣٨ لتر / ثانية ورفع ٢٣م وماكينة التوليد قدرة ١٠٠ ك. ف. أ، كما يخدم ذلك المشروع الذي تم ربطه على محطة معالجة صرف صحي فارسكور ٤٥٠٠ نسمة بالقرية.

ووجهت المحافظ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف بسرعه تنفيذ الوصلات المنزلية لضمان وصول الخدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن، مؤكدة حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بجميع المراكز والمدن لانهائها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها، هذا بالإضافة إلى العمل الدائم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختلفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ دمياط تفتتح محطتى صرف صحي العطوى الرئيسية والغوابين

محافظ دمياط تفتتح محطتى صرف صحي العطوى الرئيسية والغوابين

محافظ دمياط تفتتح محطتى صرف صحي العطوى الرئيسية والغوابين

محافظ دمياط تفتتح محطتى صرف صحي العطوى الرئيسية والغوابين