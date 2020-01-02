شكرا لقرائتكم خبر عن حق الركاب أولًا.. صفقة «أوبر وكريم» تصل محطتها الأخيرة في مصر (ملف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لضمان حماية الركاب والسائقين والاستثمار في سوق النقل التشاركي، حدد جهاز حماية المنافسة مجموعة ضوابط لإتمام صفقة استحواذ شركة «أوبر» على «كريم»، لكن هذه الضوابط تركت الجميع نهبًا للحيرة، خاصة جمهور الركاب، فمنهم من راح يسأل عن أوجه الاستفادة، وآخرون طالبوا بتوضيح كيفية مراقبة مدى التزام الشركتين بالضوابط، وفئة ثالثة تركت كل ذلك لتستفهم عن اختصاصات الجهاز القانونية.

4 فئات من الضوابط جاءت في قرار الجهاز: الفئة الأولى متعلقة بحماية الركاب، والثانية بحماية السائقين، والثالثة بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار، والرابعة تشمل التزامات خاصة بالأسواق ذات الصلة، ولم يخلص الجهاز إلى تلك الضوابط إلا بعد التواصل المستمر مع الأطراف، سواء عن طريق اجتماعات أو اتصالات هاتفية، وبعد فحص دقيق ومفصل للسوق، ومنح الفرصة للجميع لإبداء الرأي والمعلومة.

رحلة استغرقت 14 شهرًا لدراسة الصفقة، بدأت في 22 أكتوبر 2018​، عندما أصدر الجهاز مجموعة تدابير وقتية تحظر على الأطراف إتمام الصفقة قبل العرض عليه، لتنتهي في 20 ديسمبر 2019​ بصدور قرار الجهاز بالالتزامات والضوابط للموافقة على إتمام الصفقة، وهي الضوابط التي عيّن لها الجهاز، ولأول مرة، أمين مراقبة ليراقب مدى التزام الشركتين بالضوابط، كل هذا تستعرضه «المصري اليوم» في هذا الملف.

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز إينك «أوبر» على شركة كار-يم إينك «كريم»، يلزم الشركتين بمجموعة من الالتزامات والضوابط التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة.

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تأتي الالتزامات والضوابط في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة 5 من قانون حماية المنافسة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة 6 من القانون نفسه، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ، وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين. المزيد

لضمان حماية الركاب والسائقين والاستثمار في سوق النقل، حدد جهاز حماية المنافسة مجموعة ضوابط لإتمام صفقة استحواذ شركة «أوبر» على «كريم»، لكن هذه الضوابط تركت الجميع نهبًا للحيرة، خاصة جمهور الركاب المستهدف، فمنهم من راح يسأل عن أوجه الاستفادة، وآخرون طالبوا بتوضيح كيفية مراقبة مدى التزام الشركتين بالضوابط، وفئة ثالثة تركت الضوابط لتستفهم عن الاختصاص القانوني للجهاز، وغيرها من الأسئلة. المزيد

لأول مرة، يطبق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طريقة تعيين «أمين مراقبة» على مدى التزام شركة «أوبر» بالالتزامات والضوابط التي أصدرها الجهاز على شركتي «أوبر» و«كريم» قبل إتمام صفقة الاستحواذ، فما هي مهامه؟ وطريقة ومعايير تعيينه؟ وهل سيكون قابلًا للعزل؟ وهل سيخضع لسلطة الجهاز؟ المزيد

تدابير وقتية، إجراء استبيانات، دراسة سوق وغيرها، سلسلة إجراءات اتخذها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل تحديد ضوابطه للموافقة على إتمام صفقة استحواذ شركة «أوبر» على «كريم».

رحلة الـ14 شهرًا لدراسة الصفقة بدأت في 22 أكتوبر 2018​، عندما أصدر الجهاز مجموعة تدابير وقتية تحظر على الأطراف إتمام الصفقة قبل العرض عليه، لتنتهي في 20 ديسمبر 2019​ بصدور قرار الجهاز بالالتزامات والضوابط للموافقة على إتمام الصفقة. المزيد

نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 45 لسنة 2019 الصادر عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز إينك «أوبر» على شركة كار-يم إينك «كار-يم»، والتي يُلزم فيها الشركتين بمجموعة من الالتزامات والضوابط التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة. المزيد