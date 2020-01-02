شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الغوص»: مد العمل بـ«بطاقات المحترفين» حتي 31 مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية عن مد العمل ببطاقات مزاولة المهنة الخاصة بالمحترفين والتي تنتهي في ٣١ يناير ٢٠٢٠ لتكون سارية حتى ٣١ مارس ٢٠٢٠ ليتم تعديل مواعيد تجديد البطاقات.

وأرجعت الغرفة، في بيان لها، اليوم الخميس، قرار المد إلى قرب إطلاق المرحلة الأولى لتقديم جميع خدمات الغرفة إلكترونيًا بإتاحة خدمة تقديم وتجديد بطاقات مزاولة المهنة المحترفين في مجال الغوص والأنشطة البحرية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة، ما سوف يمكن كل محترف بعد استلام حسابه - خلال شهر يناير 2020 - من إدارة العمليات المختلفة لتقديم تجديد البطاقة.

وأشارت الغرفة إلى قرب الانتهاء من مشروع التحول الرقمي لتقديم خدماتها إلكترونيًا توفيرًا للوقت والجهد حتى لا يضطر المتعاملين مع الغرفة من أعضاء ومحترفين وغيرهم إلى الانتقال والتواجد شخصيًا في أفرع المقر لطلب الخدمة.