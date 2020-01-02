شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بجولة مفاجئة بمجمع الامتحانات، تفقد خلالها سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 / 2020، والتي انطلقت منذ أيام بكليات الجامعة ويؤديها نحو 260 ألف طالب وطالبة، بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، مشيرا إلى إنه من المقرر أن تستمر حتى 24 يناير الجاري.

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

واطمأن الخشت، على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات. واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم. وحث الطلاب على ضرورة الثقة في أنفسهم، مؤكدًا أن التفوق يتحقق من خلال القدرة على الاستنتاج والفهم وإعمال العقل.

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وأكد الخشت، أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف. كما قام بمراجعة ملف إجراءات المصاعد والصيانة بشكل مفاجئ، وتابع في جزء من الجولة غرفة العمليات وشاشات متابعة اللجان.

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه يتم إعداد تقرير يومي من الكليات عن أعمال الامتحانات، تتضمن أعداد الحضور والغياب بين الطلاب، وكذلك حالات الغش التي يتم التحقيق بشأنها في وقتها، ومتابعة أية شكاوي تتعلق بالامتحانات.

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

ووجه الخشت، بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التي سبق اقرارها والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، حيث تتضمن عدة مواصفات فنية أهمها، شمولية الاختبار لجميع أجزاء المقرر الدراسي، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان لكم الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلة والمقالية القصيرة.