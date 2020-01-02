شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وزير الصحة لمحافظة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، الخميس، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالوحدة الصحية بالقرايا، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات صحفية، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقاً للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، مشيراً إلى أن الوحدة تخدم حوالي 8600 مواطن.

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وقال مجاهد إن الوزيرة حرصت على الاستماع لمطالب الأهالي، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة لهم أنهم سيشهدون خدمة طبية لائقة بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ودعتهم لسرعة التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة بالمنظومة الجديدة حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الطبية، مؤكدة لهم أن الدولة ستتحمل غير القادرين.

وبدورهم أشاد الأهالي بمجهودات الوزيرة ومتابعتها الحثيثة لأعمال التطوير بالوحدة بشكل خاص والمنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدين أن ما يشهدونه الآن من الاهتمام بصحة المواطن بمحافظات الصعيد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لم يشهدوه طوال عقود مضت، وأهدى الأهالي للوزيرة درعاً تذكارياً تكريماً لمجهوداتها، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الوزيرة والمحافظ.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.