شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المنافسة» يضع «ضوابط» لإتمام صفقة «أوبر وكريم» (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز إينك «أوبر» على شركة كار-يم إينك «كريم»، يلزم الشركتين بمجموعة من الالتزامات والضوابط التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة.

تأتي الالتزامات والضوابط في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة 5 من قانون حماية المنافسة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة 6 من القانون نفسه، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ، وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.

وقام الجهاز بدارسة الصفقة وتقييم آثارها على السوق المصري، وخلص إلى أن السوق المعني هو سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال المركبات الخاصة، وأن عقبات دخول هذا السوق هي: «غياب الربحية قصيرة الأجل من السوق، صعوبة الحصول على التمويل، صعوبة جذب السائقين والركاب لبناء شبكة قوية، الولاء للعلامة التجارية، وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل بالسوق ما يعزز من عقبات وعوائق الاستثمار فيه».

ووجد الجهاز أنه في حال عدم وجود التزامات وضوابط لتصحيح الوضع فإن إتمام الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى خلق الأضرار الأتية: «زيادة الأسعار، وتدني مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وغياب الابتكار، واحتمالية امتداد الضرر على الأسواق ذات الصلة (بالأخص سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال الأتوبيسات)، وتراجع الاستثمار بشكل عام في هذا القطاع المهم».

وبناء عليه، قدمت الأطراف مجموعة من الالتزامات والضوابط، وقام الجهاز بدوره بدراستها ووضعها تحت اختبار السوق، وبناء على هذه الدراسة قرر الجهاز إلزام الأطراف بما يلي:

أولًا، ضوابط متعلقة بحماية الركاب وتشمل: وضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة (بحيث يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية)، ووضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة، حيث لن يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التي يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحالات، مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل تلك النسبة. ولضمان عدم زيادة الأسعار تلتزم «أوبر» بالحفاظ على معدل استغلال السائق على أن يكون في حدود 60-80%، فضلًا عن الالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات في الأمان وحماية الركاب.

ثانيًا، ضوابط متعلقة بحماية السائقين وتشمل: وضع حد أقصى لرسوم الخدمة، حيث لن تزيد عن الرسوم الحالية وهي 22.5% لخدمات أوبر إكس، ومتوسط 25.5% لخدمة كريم جو.

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ثالثًا، ضوابط بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار وتشمل: تعديل العلامة التجارية لكريم في مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، وهذا سيزيد من الشفافية، وسيلغي وهم المستهلك بأنهم شركتين منفصلين، ما سيزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس، وتمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي باستعمال السيارات الخاصة والاتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر وستشمل تلك البيانات: بيانات الخرائط، بيانات الرحلات، معلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم (access to data).

وتشمل ضوابط الفئة الثالثة إتاحة إمكانية نقل العملاء لبياناتهم الشخصية من منصة أوبر لمنصات أخرى، بغية تحسين تجربتهم وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك (data portability).

رابعًا، التزامات خاصة بالأسواق ذات الصلة وتشمل: تلتزم أوبر بعدم ربط خدمات أوبر وكريم ببعضها البعض بشكل إقصائي (exclusionary tying)، تلتزم أوبر أيضًا بعدم تسعير منتج أوبر بص وكريم بص بسعر أقل من سعر تكلفة الخدمة (predatory pricing)، ما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين فيه.

وفيما يتعلق بالآلية الرقابية للتنفيذ وضمان التزام الأطراف، قرر الجهاز تعيين «أمين مراقبة» مستقل ليراقب التزام «أوبر» بالضوابط والالتزامات (Monitoring Trustees)؛ وأي مخالفة لتلك الالتزامات والضوابط سوف يدخل هذا الاتفاق في نطاق الحظر، مما سيلغي الإعفاء المكتسب بموجب هذا القرار.

وتسري هذه الالتزامات والضوابط لمدة سنتين وفقا للمادة 17 من اللائحة، تجدد تلقائيًا لمدة اجمالية 5 سنوات أو لحين حدوث دخول فعال في السوق، وسيقوم الجهاز بمراجعة مدى توافق الأطراف مع الالتزامات والضوابط كل سنتين مع تجديدها مرتين لتصل مدة سريانها إلى 5 سنوات، وسيتم ذلك بالتعاون مع أمناء المراقبة.

يأتي ذلك بناء على قرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 باتخاذ التدابير الوقتية في مواجهة الشركتين تلزمهم بإخطار الجهاز قبل إتمام الاستحواذ وفقًا للمادة 20 فقرة 2 من القانون، والتي بموجبها أخطرت الشركتين الجهاز رسميًا في 7 أبريل 2019 بشأن عملية اتفاق الاستحواذ المقترحة، وفور استلام الجهاز للإخطار قام فريق العمل ببدء الفحص الفني للآثار الاقتصادية الناتجة عن الصفقة على السوق المعني والأسواق ذات صلة، والسماح للأطراف بإبداء دفوعهم وتقييمها من قِبَل الجهاز في ضوء الواقع الاقتصادي والقانوني.

واعتمدت الدراسة على التواصل المستمر مع الأطراف، سواء عن طريق اجتماعات أو اتصالات هاتفية، كما اعتمدت على فحص دقيق ومفصل للسوق، والذي شمل مقابلة الأشخاص المعنية في السوق ومنحهم الفرصة للتواصل مع الجهاز في أي وقت لإبداء آراءهم في الصفقة أو لتزويد الجهاز بمستندات مفيدة لدراسته، بالإضافة إلى القيام باستبيان للمستهلكين في السوق من الركاب والسائقين من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء IDSC.

وتعاون الجهاز مع أجهزة المنافسة في الدول النظيرة والتي تقوم بفحص الصفقة أو التي فحصت صفقات شبيهة بما في ذلك مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا والسعودية وباكستان، وذلك من خلال فريق عمل يطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أية أضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.

أبرز «الالتزامات والضوابط» التي وضعها جهاز حماية المنافسة المصرى على شركتي «أوبر» و«كريم» قبل إتمام صفقة الاستحواذ

أبرز «الالتزامات والضوابط» التي وضعها جهاز حماية المنافسة المصرى على شركتي «أوبر» و«كريم» قبل إتمام صفقة الاستحواذ

أبرز «الالتزامات والضوابط» التي وضعها جهاز حماية المنافسة المصرى على شركتي «أوبر» و«كريم» قبل إتمام صفقة الاستحواذ

أبرز «الالتزامات والضوابط» التي وضعها جهاز حماية المنافسة المصرى على شركتي «أوبر» و«كريم» قبل إتمام صفقة الاستحواذ