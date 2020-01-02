شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ 3 محاور على النيل بأسوان وقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس هيئة الطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من محاور النيل بمحافظتي أسوان وقنا.

بدأت الجولة بتفقد محور بديل خزان أسوان، حيث تابع أعمال تنفيذ الأساسات والطرق الخاصة بالمحور الذي يبلغ تكلفته 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 4.5 كم وعرضه 30 متر بواقع 3 حارات في كل اتجاه ويتكون من عدد 4 كبارى رئيسية، وهى كوبرى على النيل وكوبرى على مفيض السد العالي وكوبرى الطريق الزراعى الغربى وكوبرى الزراعى الشرقي (الكورنيش).

وأشار إلى أن هذا المحور سيساهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره، لافتا إلى أن المحور سيربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان- برانيـس حتــى الطريق الصحراوى الغربــى القاهــرة – أسوان عابـرا نهر النيــل والطريـق الزراعـى الغربى القاهــرة – أسوان، والربــط على طريق أسـوان- أبوسمبل، لافتا إلى انه من المخطط أن يتم تنفيذ كافة الأعمال خلال عامين.

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ثم توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان، والذي تبلغ تكلفته 1.050 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.50 م لكل اتجاه، والذي يشمل عدد 10 كباري منها 5 كباري رئيسية وهي كوبري على الطريق الصحراوي الغربي وكوبري على الطريق الزراعي الغربي وكوبري أعلي نهر النيل وكوبري أعلى مصرف الملاح الكبير وكوبري الطريق الزراعي الشرقي و5 كباري و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وأكد على ضرورة تكثيف كافة الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد، خاصة مع أهمية المحور في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق القاهرة – أسوان الزراعي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي القاهرة – أسوان شمال مدينة كوم أمبو محافظة أسوان.

كما تفقد الوزير اعمال تنفيذ محـور قوص على النيل بمحافظة قنا، والذي تبلغ تكلفته 1.5مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.20 متر رصيف للمشاة بعرض 2.30 م لكل إتجاه وجزيرة بعرض 2 م.

ويشتمل المحور على عدد 30 عملا صنـاعيا 14 كوبري و16 نفقا، منها عدد 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع كل من الطريق الصحراوي الشرقي- نهر النيل- ترعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة / أسوان- الطريق الزراعي الغربي- السكة الحديد- الطريق الصحراوي الغربي لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف وسيساهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق (القاهرة- أسوان ) الصحراوي الغربي عابرا نهرالنيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.