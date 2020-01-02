شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تقنين أراضي أملاك الدولة على رأس أولوياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة على رأس أولوياته، حيث أعطى دفعة قوية للجان المختصة من خلال زيادة أعضاء اللجان الفنية والتقييم والبت لإنجاز الملفات بأسرع وقت ممكن.

وأضاف «أبوليمون» أنه تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لتذليل كافة المعوقات أو أي مشاكل تحول دون سرعة إنهاء الإجراءات لتحقيق المستهدف والحفاظ على المال العام ومنع إهدار حق الدولة تم التركيز على المساحات ذات العائد الأكبر خاصة بمدينة السادات والتنسيق المكثف مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأراضى لإنهاء إجراءات المساحات المستصلحة بمدينة السادات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إنهاء إجراءات 210 عقد منهم 68 عقدا تم استكمال كافة الموافقات وتحصيل ما يقرب من 43،3 مليون جنيه قيمة إجراءات التقنين. كما وجه بتكثيف أعمال اللجان بالانتقال إلى مجالس المدن التي بها أراضي أملاك دولة بنطاق أوسع خاصة السادات وأشمون منوف، والتعاون بين اللجان وكافة الجهات المعنية لتذليل المعوقات وتسهيل أداء مهام اللجان.