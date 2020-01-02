شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يوافق على تنفيذ 4 مشروعات بجامعة سوهاج: «كلها فلوس مصر ورايحة لولادها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات- خلال زيارته لجامعة سوهاج- يرافقه محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقى، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، على مطالب الجامعة بتطوير شبكة الإنترنت بها، بإضافة خط فايبر جديد يتحمل السرعات المتوقع زيادتها في ظل تطوير الإنترنت بالجامعات المصرية.

ووجه الوزير الشركة المصرية للإتصالات بمد كابلات الألياف الضوئية، والتى تعطى سرعات أفضل في نقل البيانات إلى الجامعة، وكذلك الموافقة على إنشاء برج لتقوية شبكة الإتصالات داخل الحرم الجامعى لخدمة الطلاب البالغ عددهم أكثر من 55 ألف طالبا وطالبة، فضلا عن إنشاء معمل خاص بالشبكات بكلية الحاسبات والمعلومات، وإنشاء مركز للبريد داخل الجامعة.

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وقال «طلعت» إن موافقته على طلبات جامعة سوهاج بإقامة 4 مشروعات جديدة في قطاعى الإتصالات والبريد بالجامعة، لم تكن فقط تقديرا للجامعة، وإنما لكونها مطالب تمثل ركائز أساسية لمصر الرقمية.

وتابع: «خط الفايبر لزيادة سرعة الإنترنت بالجامعة سيكون إهداء للجامعة من الشركة المصرية للإتصالات، وكلها فلوس مصر ورايحة لولاد مصر».

ووجه الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للإتصالات، المهندس عادل حامد، وعصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، بسرعة البدء في تنفيذ هذة المشروعات خلال الربع الأول من العام الجارى، منوها إلى أن خط الفايبر لتقوية سرعة الإنترنت بالجامعة سيتم تركيبه خلال 10 أيام.